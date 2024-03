Rungtynių pabaigos magiją gera gynyba, o ne puolimu grindęs Giedrius Žibėnas: „Nuopelnus turiu duoti ir savo štabui“

„Geros rungtynės mums, dar geresnės rungtynės mūsų fanams, todėl sveikinam juos. Norėjosi parodyti reakciją po paskutinių rungtynių, tačiau vidutinės komandos po tokių rungtynių visada parodo reakciją. O jeigu tu nori būti didesne komanda privalai parodyti reakciją ir po laimėtų rungtynių.

Gynyboje varžovus išlaikėme ten kur norėjome. Paskutiniame kėlinyje daug kas mato, kad įmetėme 30 taškų, bet mes treneriai matom visai ką kitą. Mes matome, kad juos visiškai surakinome gynyboje, jie neįmetė nei vieno tritaškio, kur jie yra labai pavojingi. Apsaugojome savo aikštelę nuo pigių dvitaškių ir per paskutines minutes jie pelnė 6 taškus, o mums atsirišo krepšys lemiamomis minutėmis, todėl rezultatas toks neatspindintis visų rungtynių eigos, bet jis toks yra“, – po rungtynių teigė G. Žibėnas

Visą sezoną šiek tiek vargstat su rungtynių pabaigomis ir dažnai jų nepavykdavo laimėti, o šiandien tai padarėte. Ką darėte kitaip?

Aš pamenu daug gerų pabaigų laimėtų tiek Čempionų lygoje prieš Patrus ir Dižoną, tiek čia vietinėse pirmenybėse. Paskutinės dvi rungtynės buvo tokios, kad pralaimėjome laimėtas rungtynes tiek prieš „Žalgirį“, tiek prieš „Neptūną“. Tačiau reikia turėti omenyje, kad žaidėme be dviejų gynėjų, kurie lemiamais momentais labai gelbėja. Ir tokį retorinį klausimą visada galima užduot: kaip atrodytų bet kuri komanda išėmus pagrindinius gynėjus? Žinoma, šiandien buvome be to ir pagaliau grįžo R. J., o Margiris yra labai arti sugrįžimo.

O lemiamu momentu atrodėme geriau nes R. J. davė poilsio Veličkai ir taip išvengėme tų klaidų, ko nepadarėme paskutinėse rungtynėse. Mūsų pagrindiniai gynėjai paskutinėmis rungtynėmis žaisdavo po 35 minutes, todėl tos klaidos gali būti.

Likus devynioms minutėms leidote Fosteriui pailsėti, o sugrįžęs jis pasirodė puikiai. Kiek svarbu pažinoti savo žaidėjus ir žinoti kada reikia pasodinti ir kad išleisti?

Čia turiu nuopelnus duoti ir štabui, kurie labai gerus patarimus duoda, kada iškeist žaidėjus. Šiandien buvo labai geras sprendimas iš kolegos, kad Lukas žaistų ketvirtu numeriu. Tas mums padėjo išplėsti aikštelę dar labiau ir dar daugiau erdvės gavome. Viskas susideda ir Marcusas laukia tokių rungtynių, mes jį puikiai žinome ir norime, kad kuo greičiau į formą sugrįžtų, nes po traumos nesportavo dvi savaites. Jam buvo nelengva sugrįžti, tačiau jis ruošiasi tai svarbiausiai sezono atkarpai.

Kalbant apie dvejas paskutines rungtynes pralaimėtas, kiek trūko Margirio kaip kapitono rankos aikštelėje?

Tai trūksta kiekvieno žaidėjo. Margiris svarbus iš aikštelėj ir už jos ribų psichologiniu atžvilgiu. Galbūt dėl to emocinio lyderio nebuvimo ir buvo tokie sunkūs pirmieji kėliniai su „Neptūnu“ namuose. Bet čia tik pasvarstymai. Kiekvienas žaidėjas mums yra aukso vertės. Ir pakartosiu tai, ką sakau jau daug metų, kad svarbiausias mūsų tikslas šiame sezone yra atkrintamąsias pasitikti su pilna sudėtimi.

Javinas pirmąjį tritaškį pataikė ir jį išmetė gana užtikrintai dar likus 10-iai sekundžių. Ar tai buvo jūsų nurodymas?

Gal tiesiog norėjo atsakyti į varžovų tritaškį, nes jis irgi buvo netikėtas. Jis tam skiria dėmesio ir gali mesti, tiesiog tai nėra mūsų pirmoji opcija. Gaila, kad jam rungtynes vis riboja pigios pražangos.

Minėjote, kad R. J. Cole'as leido pailsėti Veličkai. Ar gali būti, kad jie apsikeis vaidmenimis?

Yra labai daug treniruočių ir jose viską sekame ir žiūrime. Bus ir daugiau rungtynių, nes per šešias dienas žaisime trejas rungtynes. Bet apskritai liko 9 rungtynės, tai manau, kad jos išryškins viską. Šiaip projektavome, kad R. J. bus pagrindinis, bet nereikia pamiršti, kad jis po traumos, todėl jam reikėjo šiandien limituoti laiką. Čia reikia per daug nesureikšminti, nes abu geri žaidėjai, tiesiog žiūrėsime ko mums labiau reikės atitinkamose rungtynėse.

Ar nenustebino, kad nesusirinko pilna arena sirgalių?

Pilnai užtenka tiek, kiek susirinko. Tokia kokybė yra žymiai geriau už kiekybę. Šiandien žmonės buvo užsivedę ir nesimatė tos nei vienos tuščios vietos, tik šalikai. Labai džiaugiuosi, kad fanai šiandien švenčia. O žinoma, fanai visuomet žiūri į paskutines rungtynes ir pagal tai reaguoja, bet džiaugiamės, kad šiandien jie susirinko.