Revanšo sostinės derbyje sieksiantis Gytis Radzevičius: „Net neabejoju, kad mūsų sirgaliai vadovaus paradui“

„Derbyje nė vieni nenori nusileisti kitiems: nei jie mums, nei mes jiems. Rungtynės svarbios iš ažiotažo pusės. Anksčiau būdavo tik kova Vilnius prieš Kauną, dabar turime derbį sostinėje, tad natūralu, jog jis laukiamas – kaip ir kiti derbiai Europos krepšinyje“, – sako Vilniaus ekipos vedlys.

Pats G.Radzevičius šį sezoną spindi ryškiausiomis spalvomis – ne tik „Betsafe-LKL“ fronte, bet ir Čempionų lygoje, kur tapo reguliaraus sezono naudingiausiu žaidėju.

Vis tik puolėjas išlaiko susikaupimą, nepaisant to, kad jaučiasi užtikrinčiausiai savo karjeroje.

„Jei pagalvosi, kad esi labai geras ir čia nebeturi ką veikti, labai greitai nusileisi ant žemės ir turėsi iš naujo viską įrodinėti“, – LKL.lt teigė 29-erių G.Radzevičius.

LKL.lt – pokalbis su G.Radzevičiumi apie lyderio vaidmenį „Ryte“, naujoką sostinėje ir būsimą derbį.

„Ryto“ ir „Wolves Twinsbet“ akistata šeštadienį, 16.30 val., ją stebėkite Go3.

Neseniai grįžote iš Čempionų lygos mačo Malagoje. Kiek varginančią, o galbūt lengvą kelionę šįkart turėjote?

Nepasakyčiau, kad pavargome, nes tvarkaraštį susidėliojome gana patogiai. Turėjome mačą Šiauliuose, iškart vykome į Rygą, pernakvojome ir vykome į Malagą. Atvykome likus 2 dienoms iki rungtynių, tad viskas patogiai. O grįžome į Vilnių per Taliną, bet prie visko esame įpratę, ne pirmi metai.

Su kokiomis emocijomis grįžote iš Ispanijos? Su pozityvu dėl trijų kėlinių ar apmaudu dėl pralaimėjimo.

Labiau su apmaudu, nes tris kėlinius žaidėme gerai. Galbūt ne labai gerai, bet gerai, laikėmės rungtynėse, detalės lėmė, kad gynyboje neišlaikėme koncentracijos. Su tokiomis ekipomis turime žaisti visas 40 minučių, tada galime tikėtis laimėti, neužtenka tik trijų gerų kėlinių. Ne veltui jie Ispanijos ir Čempionų lygos lyderiai – tokios komandos už klaidas baudžia.

Girdėti palyginimų, kad „Unicaja“ šiuo metu yra arti Eurolygos lygio komandos, ar jūs pritartumėte tam?

Sunku pasakyti, nes iš Eurolygos klubų esu žaidęs tik prieš „Žalgirį“. Bet jų rezultatai tai rodo. Ispanijoje jie dalijasi 1–2 vietas, neseniai laimėjo prieš „Baskonia“, tokie rezultatai rodo, jog jie galėtų žaisti Eurolygoje ir nebūtų paskutiniai.

Neseniai atsiėmėte Čempionų lygos pirmojo etapo MVP apdovanojimą. Ką jums reiškia šis pasiekimas?

Malonu, faktas, bet tik tuo momentu. Tuo sezonas nesibaigia, norisi padėti tai į šoną, pernelyg nesidžiaugti, liko daug darbų. Krepšinyje viskas greitai kinta: 1–2 prastesnės rungtynės ir vėl visi pamirš. Esi geras tiek, kiek geros tavo paskutinės rungtynės. Kai kažką pasieksime kaip komanda, džiaugsimės visi.

Giedrius Žibėnas neseniai sakė, kad jūs tas žmogus, kuriam „Ryte“ nėra nė vieno derinio. Nepaisant to, esate komandos lyderis. Kiek užtikrintumo pats jaučiate šį sezoną?

Jaučiuosi užtikrinčiausiai karjeroje, tai vis tiek penktas mano sezonas čia, trenerių štabas tas pats, tiek jie supranta mane iš žvilgsnio, tiek aš, žinau sistemą, ko jie nori iš manęs. Darau savo darbą ir nedarau to, ko nereikia, žinau savo vaidmenį. Kai tiek laiko dirbame kartu, normalu, kad rezultatas turi ateiti.

Kiek pavyksta atsiriboti nuo diskusijų apie potencialią jūsų ateitį Eurolygoje?

Kažkiek tos diskusijos paliečia, neatsiribosi pilnai – kažkur išgirsi, kažkas aplink papasakos. Diskusijos malonios, bet krepšinyje esu ne vienerius metus, suprantu, jog kelios prastos rungtynės ir visi viską pamirš. Stengiuosi nekreipti dėmesio, dirbti darbą ir tobulėti.

Žiūrėsiu, ką parodys ateitis, stengiuosi neleisti diskusijoms įlįsti į galvą. Jei pagalvosi, kad esi labai geras ir čia nebeturi ką veikti, labai greitai nusileisi ant žemės ir turėsi iš naujo viską įrodinėti.

Artėja FIBA „langas“. Kaip manote, „Rytu“ pertrauka šiuo metu nėra reikalinga ar kaip tik išeis į naudą?

Sunku pasakyti. Sakyčiau, kad dabar tvarkaraštis, pradėjus „Top 16“ etapą, tapo kiek intensyvesnis, bet prieš tai su vieneriomis rungtynėmis per savaitę nepervargome. Dabar esame normaliame ritme. Gal tai bus į naudą dėl naujo žmogaus, pavyks jį geriau integruoti, jis galės priprasti prie komandos draugų ir trenerių. Dalis žaidėjų bus rinktinėje, bus laisvų dienų, bet manau, per tą laiką viską išsidėliosime. O ar tai bus į naudą, žiūrėsime.

Pagal tai, kiek esate matęs Parkerio Jacksono-Cartwrighto žaidimą, kaip manote, kaip jis įsilies į „Ryto“ sistemą?

Tiesą sakant, nesu matęs daug, tik iš epizodų, kai pasirašėme jį. Manau, jis turėtų mums tikti, jis mažas, agresyvus – tokio įsiveržiančio, sutraukiančio gynybą ir nusimesti kamuolį galinčio žaidėjo mums trūko. Tuo labiau, tai aukšto kalibro žaidėjas su Eurolygos patirtimi. Toks žmogus mūsų klubui tikrai nepamaišys.

Kaip manote, ar jis gali užpildyti Marcuso Fosterio čia paliktus batus ir užimti panašų vaidmenį į jo?

Net nežinau, reikėtų klausti trenerių, kaip jie mato jį. Jų pozicijos skirtingos, bet nenustebčiau, jei taip bus.

Šeštadienį laukia sostinės derbis. Kiek ypatinga ši akistata su Vilniaus „Wolves Twinsbet“ yra jums?

Vis tiek normalu, kad derbyje nė vieni nenori nusileisti kitiems: nei jie mums, nei mes jiems. Rungtynės svarbios iš ažiotažo pusės. Anksčiau būdavo tik kova Vilnius prieš Kauną, dabar turime derbį sostinėje, tad natūralu, jog jis laukiamas – kaip ir kiti derbiai Europos krepšinyje. Iš kitos pusės, tai eilinės reguliaraus sezono rungtynės.

Kaip manote, ar su laiku derbio emocijos vis intensyvėja?

Kažkiek būna emocijų, praeitais metais irgi buvo visokių incidentų, šiemet minimaliai irgi buvo žiežirbėlių. Natūralu, kad atmosfera įkaista, kai niekas nenori nusileisti.

Pirmą šio sezono akistatą „Rytas“ pralaimėjo, kas bus svarbiausia, siekiant revanšo?

Grįžčiau į tas pirmas rungtynes: du kėlinius žaidėme gerai, bet po to padarėme per daug klaidų gynyboje, leidome varžovams per lengvai priimti kamuolius ir žaisti jų žaidimą. Taip mus nubaudė. Turime žaisti savo žaidimą ir kiekvienas dėti maksimalias pastangas, jog nekartotume klaidų gynyboje.

Matas Jogėla interviu LKL.lt minėjo, kad „Rytas“ bus piktas. Ar „Rytas“ yra piktas?

Faktas, po kiekvieno pralaimėjimo, žaidžiant su bet kuo, norisi atsirevanšuoti. Gal ir galime sakyti, kad esame kažkiek pikti (Šypsosi).

Teoriniais aikštės šeimininkais šįkart bus „vilkai“, bet kaip manote, ar „Ryto“ gerbėjai dominuos tribūnuose lyg namuose?

Net neabejoju tuo, mūsų sirgaliai tikrai vadovaus paradui (Šypsosi).

Ar „Rytui“ dar skauda dėl to, kad sostinės derbio neišvysime Citadele KMT pusfinalyje, nes ketvirtfinalyje nusileidote Klaipėdos „Neptūnui“?

Skauda, labai nemalonu, mūsų komandos tikslas minimum buvo žaisti ketverte, nekalbu apie toliau. Yra kaip yra, pamatėme, kaip negalime žaisti, istorijos nepakeisi, bet turime pasimokyti.

Į „Betsafe Casino“ snaiperio konkursą delegavote Igną Sargiūną. Kaip manote, kaip jam ten seksis?

Manau, gerai, jis gali pataikyti, jo išmetimas greitas, kas svarbu konkursui. Turėtų spėti išmesti metimus ir tikiuosi, jog jam seksis gerai. Daug čia lems ir psichologija, bet psichologiškai jis yra stiprus. Aišku, konkursuose dar reikia ir kažkiek sėkmės, pataikyti ant savo dienos. Nenustebčiau, jei jis kažką gero nuveiktų.

Kaip manote, ar kovoje dėl Citadele KMT titulo nusimato daug intrigos?

Favoritas aiškus – „Žalgiris“, kaip bepažiūrėsi, visi pasakys tą. O turnyras dažnai būna nenuspėjamas, nes vienerios rungtynės, nenustebčiau, jog pusfinalyje ar finale būtų staigmenų.