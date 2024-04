Rekordinis bėgikų būrys jėgas išbandys Kaune, tarp dalyvių – ir tituluoti bėgikai

Praėjusiais metais Kaune sėkmė lydėjo Lietuvos stajerius: po 10 metų pertraukos mūsiškiams pavyko triumfuoti tiek vyrų, tiek moterų varžybose. Čempionais tapo 42,195 km distanciją per 2 val. 28 min. 30 sek. įveikęs Modestas Dirsė bei šį nuotolį per 2 val. 50 min. 34 sek. nubėgusi Gitana Akmanavičiūtė. Pastaroji pasiekė šių varžybų moterų rekordą.

„Kaip aš sakau, Kaune esu savo namuose, tad žinoma, kad visada norisi laimėti ir apginti titulą. Su tokiu tikslu ir bėgsiu – padaryti geriausia, ką tą dieną galiu padaryti. Norisi asmeninio rekordo, bet tai priklausys nuo oro sąlygų. Maratonas yra loterija, jei pūs priešpriešinis stiprus vėjas, tai to maksimaliai gero rezultato nebus. Be to, starto sąraše yra pajėgi ukrainietė. Vis dėlto per anksti nepasiduodu“, – šypsojosi G. Akmanavičiūtė.

Atvėsę orai 50 km bei 100 km bėgimo rungčių Lietuvos rekordų savininkės negąsdina. Priešingai, ilgų distancijų bėgikams vėsios oro sąlygos – privalumas.

„Temperatūros atžvilgiu visada palankiau yra vėsiau, netgi gali lyti – man tai tinka. Tačiau svarbu, kad nebūtų stipraus vėjo. Jei labai stiprus priešpriešinis, tai atims daug jėgų pirmoje pusėje, nes bėgi daug didesnėmis pastangomis, norėdamas išlaikyti maksimalų tempą, tad iki galo tų jėgų neužtenka. Kauno krantinėje to nepalankaus vėjo būna, nors pernai, nežiūrint didesnės šilumos, oro sąlygos buvo tikrai geros“, – prisiminė trasos rekordininkė.

2024 metų sezoną G. Akmanavičiūtė pradėjo prestižinėmis „Trans Gran Canaria“ bekelės bėgimo varžybomis Ispanijoje. Ten lietuvė 126 km nuotolį su daugiau nei 6 800 metrų vertikalaus kilimo įveikė devinta. Gegužės pabaigoje stajerė atstovaus Lietuvai Europos bekelės bėgimo čempionate.

„Pagal trenerio planą, Kauno „Akropolio“ maratonas yra tarpinė stotelė prieš Europos bekelės bėgimo čempionatą Prancūzijoje, tad tarsi ir neturėčiau maksimaliai kažko daryti. Tačiau pažįstu save, savo azartą ir norą, tad vis tiek bėgsiu maksimaliai, kiek galiu. Norėtųsi gal neperspausti, pasirinkti protingą tempą, kad atlaikyčiau iki galo nesugriūdama ir nesudegdama“, – juokiasi G. Akmanavičiūtė.

Įvairias distancijas Kauno „Akropolio“ maratone įveiks ir daugiau tituluotų bėgikų: pasaulio čempionato dalyvė Loreta Kančytė, olimpietė Eglė Balčiūnaitė, praėjusių metų Bienvaldo maratono nugalėtoja ukrainietė Marija Radko, daugkartinis planetos ultra bėgimo distancijų rekordininkas Aleksandras Sorokinas ir kiti. Beje, visos registracijos į „Forvia“ 10 km bei „LKU kredito unijų grupė“ 1,5 km varžybas jau išparduotos.

„Tikėjomės, kad šiemet dalyvių skaičius viršys 5 000 ir pasieksime rekordą. Jau dabar matome, kad šį tikslą įgyvendinti pavyks. Nustebino, kad visos pusės maratono distancijos registracijos buvo nupirktos likus dar mėnesiui – teko paskubomis prašyti papildomų medalių ir padidinti registracijų skaičių, – teigė Kauno „Akropolio“ maratono direktorius Gytis Šumskas. – Stengiamės dėl dalyvių, nors užsienio maratonuose tokia praktika, kad registracijos baigiasi likus keliems mėnesiams ar net pusmečiui iki renginio, labai dažna.“

Kauno „Akropolio“ maratonas yra vienas iš keturių renginių Lietuvoje, kuriame galima vykdyti šios prestižinės distancijos normatyvus į Paryžiaus olimpines žaidynes, tad nenuostabu, kad į vieną svarbiausių šalies bėgimo renginių sugužės ir keli šimtai dalyvių iš užsienio. Kaune varžysis 57 šalių atstovai, tarp kurių bus bėgimo entuziastų iš tokių valstybių kaip Kosta Rika, Argentina, Kanada, Venesuela, Kenija bei Indija.

„Turime apie 400 užsiregistravusių bėgikų iš užsienio. Šiemet bendradarbiaujame su Kauno informaciniu centru, kuris bus varžybų metu ir užsieniečiams suteiks visą rūpimą informaciją. Tradiciškai dalyvaus NATO

bėgikai, didelė bėgikų grupė iš Ukrainos, – pasakojo G.Šumskas. – Ko tikėtis šių metų maratone? Renginyje laukia įvairių naujovių bei įdomybių. Pavyzdžiui, mūsų partneriai SDG sugalvojo atrakciją, kurios metu galima laimėti prizų, jei dalyviai prabėgs apsirengę jų duota ugniagesių apranga.“

Maratono ir pusmaratonio varžybų pradžia – sekmadienį 8.30 val. Kauno Rotušės aikštėje.

Dalyvių numerius bėgikai gali atsiimti penktadienį ir šeštadienį Kauno „Akropolyje“ arba varžybų dieną Rotušės aikštėje.