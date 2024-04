Neutralia atlete tapusi penkiakovininkė pareiškė buvusi išmesta iš Rusijos rinktinės

U.Batašova tikina, kad jos sprendimas siekti neutralios atletės statuso įsiutino Rusijos šiuolaikinės penkiakovės federaciją. Anot U.Batašovos, ji ne tik negavo finansavimo, bet ir buvo išmesta iš šalies rinktinės.

#Olympics #ModernPentathlon Tokyo Olympian Ulyana Batashova of Russia "kicked out of the national team for receiving neutral status"