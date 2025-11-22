 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Real“ turėjo vargo su Ispanijos autsaideriais

2025-11-22 21:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 21:38

Ispanijos lygoje pergalę pasiekė Madrido „Real“ (7/1), kuri išvykoje 111:100 (31:29, 25:19, 22:31, 33:31) įveikė Granados „Coviran“ (1/7).

W.Tavaresas pelnė 12 taškų

0

Laimėjusiems 20 taškų pelnė Mario Hezonja, 18 – Theo Maledonas (10 rez. perd.), 14 – Chuma Okeke, 13 – Sergio Llullas, 12 – Walteris Tavaresas, 10 – Alberto Abalde.

Pralaimėjusiems 17 taškų įmetė Mattas Thomasas ir Lluisas Costa (7 rez. perd.), 16 – Zachas Hankinsas, 15 – Luka Božičius.

Kitą savaitę Eurolygoje „Real“ keliaus pas Tel Avivo „Hapoel“.

