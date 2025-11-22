„Real“ turėjo vargo su Ispanijos autsaideriais

Laimėjusiems 20 taškų pelnė Mario Hezonja, 18 – Theo Maledonas (10 rez. perd.), 14 – Chuma Okeke, 13 – Sergio Llullas, 12 – Walteris Tavaresas, 10 – Alberto Abalde.
Pralaimėjusiems 17 taškų įmetė Mattas Thomasas ir Lluisas Costa (7 rez. perd.), 16 – Zachas Hankinsas, 15 – Luka Božičius.
Kitą savaitę Eurolygoje „Real“ keliaus pas Tel Avivo „Hapoel“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!