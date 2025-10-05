Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Real“ pergalingai startavo Ispanijoje

2025-10-05 15:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 15:22

Ispanijoje pergalingai startavo Madrido „Real“ (1/0) klubas, kuris namie 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) įveikė Las Palmo „Gran Canaria“ (0/1) komandą.

D.Krameris buvo tarp lyderių

Ispanijoje pergalingai startavo Madrido „Real“ (1/0) klubas, kuris namie 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) įveikė Las Palmo „Gran Canaria“ (0/1) komandą.

REKLAMA
0

Madrido klubui Mario Hezonja pelnė 13 taškų (3/4 trit.), Sergio Llullas , Davidas Krameris (2/5 trit.) ir Trey’us Lylesas surinko po 10.

Pralaimėjusiems Louisas Labeyrie įmetė įmetė 13 taškų (4/7 metimai), Pierre’as Pelosas surinko 12 (5/6 metimai).

Eurolygoje Madrido komandos laukia akistata namie su Vilerbano ASVEL klubu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų