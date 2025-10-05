„Real“ pergalingai startavo Ispanijoje

Madrido klubui Mario Hezonja pelnė 13 taškų (3/4 trit.), Sergio Llullas , Davidas Krameris (2/5 trit.) ir Trey’us Lylesas surinko po 10.
Pralaimėjusiems Louisas Labeyrie įmetė įmetė 13 taškų (4/7 metimai), Pierre’as Pelosas surinko 12 (5/6 metimai).
Eurolygoje Madrido komandos laukia akistata namie su Vilerbano ASVEL klubu.
