„Real“ neužsibuvęs gynėjas gavo kontraktą NBA klube

Paskelbta, kad 27 metų 191 cm ūgio Dennisas Smithas pasirašė vienerių metų sutartį su Dalaso „Mavericks“ ekipa. Būtent ji 2017 metų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir pasirinko žaidėją naujokų biržoje 9-uoju šaukimu.
D.Smithas NBA yra sužaidęs 358 rungtynes.
Šių metų sausio viduryje D.Smithas sukirto rankomis su „Real“, bet paliko komandą vos po mėnesio. Eurolygoje per dvejas rungtynes fiksavo 4 taškų, 1,5 atkovoto kamuolio ir 0,5 naudingumo balo per 10 minučių vidurkius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!