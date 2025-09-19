Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Real“ neužsibuvęs gynėjas gavo kontraktą NBA klube

2025-09-19 08:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 08:59

Praėjusiame sezone Madrido „Real“ komandoje parungtyniavęs įžaidėjas grįžta už Atlanto.

D.Smithas žais Dalase

Praėjusiame sezone Madrido „Real" komandoje parungtyniavęs įžaidėjas grįžta už Atlanto.

Paskelbta, kad 27 metų 191 cm ūgio Dennisas Smithas pasirašė vienerių metų sutartį su Dalaso „Mavericks“ ekipa. Būtent ji 2017 metų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir pasirinko žaidėją naujokų biržoje 9-uoju šaukimu.

D.Smithas NBA yra sužaidęs 358 rungtynes.

Šių metų sausio viduryje D.Smithas sukirto rankomis su „Real“, bet paliko komandą vos po mėnesio. Eurolygoje per dvejas rungtynes fiksavo 4 taškų, 1,5 atkovoto kamuolio ir 0,5 naudingumo balo per 10 minučių vidurkius.

