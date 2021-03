„Real“ ir „Man City“ sutvarkė reikalus – žengė į Čempionų lygos ketvirtfinalį

Karališkasis „Real“ namuose 3:1 (1:0) įveikė Bergamo „Atalantą“. Ispanai pamatus pasiklojo jau Italijoje, kur triumfavo 1:0.

Pirmosios 10 minučių priklausė „Atalanta“ ekipai. Itin aštrus priekyje buvo Luisas Murielis, o „Real“ gynyba užtruko prisitaikyti.

Visgi atsargų futbolą sustygavę Zinedine‘o Zidane‘o auklėtiniai pakreipė žaidimo eigą sau naudinga linkme ir vertė varžovus klysti aikštės viduryje.

34-ąją minutę kamuolį į vartus pasiuntė „Real“ puolimo ašis Karimas Benzema. „Atalantos“ vartininkas Marco Sportiello grubiai suklydo perduodamas kamuolį, o Luka Modričius atliko tikslų perdavimą prancūzui, kuris be didesnio vargo pasižymėjo.

Amazing assist from Modric. And goal from Benzema⚽️ Real Madrid 1-0 Atalanta pic.twitter.com/bQoVqiHzHl