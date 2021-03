Jaunoji norvegų žvaigždė Haalandas: įvarčių mašina, stebinanti futbolo pasaulį

Tai buvo 2005-ieji metai ir A. Berntsenas treniravo Norvegijos klubo „Bryne FK“ jaunimo komandą, kai tuomet penkiametis Erlingas Haalandas pirmą sykį žengė pro treniruočių bazės duris.

„Iškart pamatėme, kad šis vaikas ypatingas“, – sakė treneris.

Dabar dvidešimtmetis E. Haalandas terorizuoja varžovų vartus žaisdamas Dortmundo „Borussia“ klube ir ūgtelėjęs jau iki 193 cm.

Po to, kai prieš du sezonus jis debiutavo Čempionų lygoje, E. Haalandas jau pasiekė 20-ies pelnytų įvarčių turnyre ribą. Šiam pasiekimui jam prireikė vos 14 rungtynių.

Greičiu jam neprilygsta nei vienas futbolininkas pasaulyje, net Lionelis Messi ar Cristiano Ronaldo, kuriems prireikė kur kas daugiau mačų, kad pasiekti 20 įvarčių ribą.

Sulaukęs vos 20 metų E. Haalandas įvadijamas kaip vienas geriausių puolėjų pasaulyje, kuris gali būti vienas tų retų talentų, gimstančių kartą per 20-30 metų.

Goals in the Champions League

Kylian Mbappe - 19

Erling Haaland - 20

The future is in good hands🤩 pic.twitter.com/H03fEETiGK