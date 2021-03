„Borussia“ išgyveno ispanų šturmą ir pasiekė Čempionų lygos ketvirtfinalį

Rungtynių pabaigoje trileriu virtusi akistata visgi atvėrė kelią „Borussia“ futbolininkams į ketvirtfinalį.

35-ąją minutę savo įvarčių sąskaitą atsidarė Erlingas Haalandas. Norvegas nuskynė komandos draugo sukurtą vaisių ir pasiuntė kamuolį į tuščius vartus (1:0).

ERLING HAALAND SCORES A BEAUTIFUL GOAL AGAINST SEVILLA AGAIN! pic.twitter.com/SRQ94ZJOq1

Su šiuo įvarčiu E. Haalandas tapo jauniausiu žaidėju pasižymėjusiu šešiose iš eilės Čempionų lygos rungtynėse. Jam šiuo metu yra 20 metų ir 231 diena.

Galimai tašką padėjo vėlgi E. Haalandas. 48-ąją minutę jo įvarčio neįskaitė VAR, bet 54-ąją vienuolikos metrų baudinys buvo tikslus (2:0).

Pasispardyti svečiai pabandė ir 69-ąją minutę nuo 11 metrų atžymos pasižymėjo Youssefas En Nesyri (2:1).

Teisėjas skyrė net šešias minutes pridėto laiko ir tuo metu vyko tikra drama.

96-ąją minutę intriga dar labiau suspurdino „Borussia“ aistruolių širdis. Y. En Nesyri vėl pasiuntė kamuolį į vartus ir „Sevilla“ turėjo galimybę (2:2).

Visgi lemiama ataka nepavyko – net kelis kartus bandymus blokavo Dortmundo ekipos žaidėjai. Svečių žaidėjai labai aršiai apeliavo dėl vienuolikos metrų baudinio, tačiau nieko nepešė.

Dortmund 2 - Sevilla 2

