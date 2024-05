R. J. Cole'as papasakojo negirdėtą istoriją apie sudėtingą laikotarpį Vilniuje

Paskutinieji žiemos mėnesiai Vilniaus ,,Rytui’’ buvo sudėtingi. Nepaisant pergalių ,,Betsafe-LKL’’ lygoje, sausio 10 d., po pralaimėjimo Atėnų ,,Peristeri’’ (83:80), baigėsi ,,Ryto’’ kelionė Čempionų lygos turnyre. Sudėtingas buvo ir Citadele Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalis. Po įtemptos kovos, Vilniaus „Rytas“ nusileido Panevėžio ekipai (94:84) ir trečius metus iš eilės liko be Citadele KMT finalo.

„Kažkoks Déjà Vu. Treti metai, atrodo, ateinam pasirengę, esam favoritai, kažkas įvyksta, kad ne pagal mūsų planą viskas klostosi. Žaidžiam, kaip ir neblogai, bet tuo pačiu metu labai blogai, nes emocija pati. Nežinau, ar mes čia sudegam, ar kas. Atrodo, kaip suktum tą ratą, kiekvienais metais tas pats,“ – naujajame „Me2U Iš Arti“ epizode apmaudžiai kalbėjo Gytis Radzevičius. – Užkeikta, ar kas. Nežinau.“

REKLAMA

REKLAMA

„Mes atrodom, kaip blogiukai šioje istorijoje. Daug žmonių, kurie palaikė „Žalgirį“, norėjo matyti kaip mes susimaunam. Turi valdyti savo emocijas, kai dalykai nesiklosto tinkama linkme. Aš mačiau tą situaciją ir tai buvo kaip instinktas. Ginti savo komandos draugą, kuris buvo ant žemės. Ar tokia turėjo būti reakcija? Negaliu atsakyti, bet tai bus mano reakcija,“ – į Dovio Bičkauskio perlipimą per komandos draugą komentavo Javinas Delaurier.

REKLAMA

Ketvirtajame „Me2U Iš Arti“ epizode ypatingas dėmesys skiriamas R. J. Cole išgyvenimams. Dokumentikoje amerikietis dalinasi apie savo būdus pabėgti nuo krepšinio, psichologines problemas ir viltis, žvelgiant į sezono galą.

„Buvau sau per griežtas. Kartais neturėjau gerų rungtynių, smukdžiau save žemyn. Esu perfekcionistas, todėl kai dalykai nesiklosto gerai, aš linkęs tai sulaikyti savyje. Kartais, jei per daug susikaupia, man tai tampa per sunku, – apie sunkumus žaidžiant Vilniaus „Ryte“ kalbėjo R. J. Cole. – „Turi dirbti su savimi psichologiškai, nes jei to nedarysi, tai sukels daug streso, nerimo. Dabar, žinau, ką daryti – nelaikyti visko savyje.. Negaliu kaltinti savęs, negaliu kaltinti nieko kito,“ – pasikeitusiomis mintimis dalinosi R. J. Cole.