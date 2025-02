Puikiai Dalase debiutavęs Davisas nebaigė rungtynių dėl traumos

Dalaso klubui tai buvo antroji pergalė iš eilės lygoje.

A.Davisas sužaidė galingą mačą, tačiau jo nebaigė dėl patirtos traumos. Aukštaūgis per 31 minutę pelnė 26 taškus, atkovojo 16 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus, išvengė pražangų ir kartą suklydo.

Aikštės šeimininkai ant parketo dominavo susitikimo pradžioje ir pirmajame kėlinyje susikrovė 14 taškų persvarą (31:17).

Prieš didžiąją pertrauką atstumas tarp komandų dar labiau padidėjo (65:46).

Svečiai surado jėgų ir atkūrė intrigą, kai ketvirtajame kėlinyje priartėjo iki 4 taškų (104:100), tačiau tada Dalaso krepšininkai pelnė 6 tašus be atsako ir vėl nutolo (110:100).

Tolimesnius svečių bandymus pasivyti aikštės šeimininkai atlaikė ir išsaugojo pergalę – 116:105.

Dalaso klubas šiame mače blokavo net 18 metimų ir pagerino komandos rekordą. 6 iš jų išrašė Danielis Gaffordas.

Beje, „Mavericks“ gerbėjai rungtynes pasitiko protestais bei plakatais dėl Luka Dončičiaus išmaimyno.

"The Dallas Mavericks, Nico, did not trade Luka for nobody."@KendrickPerkins reacts to Mavericks fans protesting the Luka Dončić trade. pic.twitter.com/ZlarBkkc0S