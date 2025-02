Pergalingame „Kings“ mače – Domanto Sabonio dominavimas

Sakramento ekipa nutraukė dviejų paeiliui patirtų nesėkmių seriją, o varžovams tai buvo aštuntasis pralaimėjimas iš eilės lygoje.

14 minučių aikštėje praleidęs J.Valančiūnas pelnė 6 taškus (1/2 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, padarė klaidą ir 4 kartus prasižengė.

Jonas with authority 💪



Dunk of the Game presented by @MountainMikes pic.twitter.com/ntwAErJxCN