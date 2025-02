Lillardas tritaškių konkursą bandys laimėti trečią kartą iš eilės: paaiškėjo visi dalyviai

Milvokio „Bucks“ žvaigždė buvo vienas iš aštuonių žaidėjų, penktadienį paskelbtų kaip 2025 m. „Visų žvaigždžių“ savaitgalio tritaškių konkurso dalyvių.

D.Lillardui konkurenciją sudarys Niujorko „Knicks“ gynėjas Jalenas Brunsonas, Detroito „Pistons“ atstovas Cade'as Cunninghamas, Klivlando „Cavaliers“ žaidėjas Dariusas Garlandas, Majamio „Heat“ snaiperis Tyleris Herro, San Fransisko „Warriors“ gynėjas Buddy Hieldas, Bruklino „Nets“ krepšininkas Camas Johnsonas ir Los Andželo „Clippers“ atstovas Normanas Powellas.

2025 m. tritaškių konkursas vyks vasario 15-ą d. Ta pačią dieną vyks ir NBA dėjimų konkursas, kuriame varžysis lietuvis Matas Buzelis.

The field is set for the STARRY 3-Point Contest at NBA All-Star 2025:



▪️ Jalen Brunson

▪️ Cade Cunningham

▪️ Darius Garland

▪️ Tyler Herro

▪️ Buddy Hield

▪️ Cam Johnson

▪️ Damian Lillard

▪️ Norman Powell



Lillard seeks his record-tying third straight 3-Point Contest title. pic.twitter.com/A0tSdw792j