NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio snaiperių iššūkiuose – Stepheno Curry ir Damiano Lillardo pergalės

Dukart WNBA „Visų žvaigždžių“ rungtynių dalyvė ir praėjusių metų moterų lygos tritaškių konkurso nugalėtoja metė stiprų iššūkį „Golden State Warriors“ atstovui. Krepšininkė surinko net 26 taškus ir sukūrė didžiulį spaudimą S. Curry.

„Warriors“ veteranas ir vienas geriausių lygos metikų su tuo visgi sugebėjo susitvarkyti. Gynėjas suvertė 29 taškus ir laimėjo rungtį prieš WNBA žaidėją. Abu prasitarė, kad norėtų ir toliau matyti tokį konkursą NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio metu.

Tuo tarpu NBA tritaškių konkurse triumfavo Milvokio „Bucks“ įžaidėjas Damianas Lillardas. Krepšininkas šį titulą iškovojo antrus metus iš eilės.

Atakų organizatorius finale įrodė pranašumą prieš Karlą-Anthony Townsą ir Trae Youngą. D. Lillardas tapo aštuntu žaidėju lygos istorijoje, kuris tritaškių konkursą laimėjo bent du sykius ir pirmuoju nuo 2007-2008 metų laimėjusiu šį konkursą du sykius paeiliui. Tąsyk tai padarė Jasonas Kapono.

DAMIAN LILLARD'S 26 POINTS MAKE HIM THE BACK-TO-BACK #Starry3PT CHAMPION!



His last shot is the winner... because of course ⌚️ pic.twitter.com/OqcHpurcfE