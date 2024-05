Profesionalų patarimai, kaip pasiruošti bėgimui į dangoraižį „Europa“ – svarbu nedaryti šių klaidų

Į legenda tapusias bėgimo varžybas kasmet susirenka būrys įvairių sporto šakų atstovų, mėgėjų ir profesionalų. Šis renginys ne tik leidžia išbandyti savo jėgas, lavina ištvermę, bet ir suvienija dalyvius vienam tikslui – trasą įveikti ne lėčiau nei per 10 minučių. Tiesa, norintys užimti prizinę vietą, į pastato viršų turėtų užbėgti per 3-4 minutes.

Praėjusiais metais moterų varžybose nugalėjo ekstremalaus bėgimo su kliūtimis (OCR) Lietuvos čempionė Sandra Liutkė, kuri finišavo per 3 min 56,7 sek. Ji pasakoja, kad bėgimas įvairiomis sąlygomis jai – ne naujiena. Tačiau bėgti laiptais buvo naujas iššūkis, pareikalavęs maksimalių pastangų.

„Sunkiausia buvo atsistatyti finaliniam bėgimui, kuriame reikėjo parodyti dar geresnį rezultatą. Prieš metus man teko bėgti su lūžusiu rankos pirštu, o tai apsunkino galimybę laikytis už turėklų“, – pasakoja S. Liutkė ir priduria, kad šis bėgimo konceptas jai kelia tik geriausius prisiminimus, todėl kartu su vyru planuoja dalyvauti ir šiemet.

Vyrų kategorijoje dvejus metus iš eilės pirmąją vietą užėmė triatlonininkas Jaunius Strazdas, bėgimą įveikęs per 3 min 16,2 sek. Jo teigimu, maloniausias prizas įveikus trasą – atsiveriantis vaizdas iš verslo centro terasos.

Bėgimo į 148 m aukščio verslo centrą „Europa“ senbuviai pasidalijo patarimais, kaip pasiruošti sėkmingam startui.

Treniruotės – būtinos

Kiekvienas bėgikas prieš varžybas turėtų treniruotis – tai padės išvengti ne tik traumų, bet ir leis pasiekti geresnių rezultatų.

„Pasiruošimas bėgimui yra būtinas. Siūlau į savo treniruočių rutiną įtraukti bėgimą ir greitą ėjimą laiptais, šuolius į viršų. Todėl jei gyvenate daugiabutyje, užmirškite liftą, o jei gyvenate nuosavame name, raskite ilgesnių ar trumpesnių laiptelių treniruotėms. Be to, lipimas laiptais yra naudingas širdžiai“, – atkreipia dėmesį S. Liutkė.

Svarbi tinkama apranga

Pasak J. Strazdo, bėgimui itin svarbu pasirinkti tinkamą aprangą ir patogią sportinę avalynę.

„Net jei oras varžybų dieną ir nebus labai šiltas, pats bėgimas vyks pastato viduje, todėl tikrai nesušalsite. Geriausia bėgti su trumpa, laisva ir lengva apranga, t.y. šortais, marškinėliais, bėgti asfaltu skirta sporto avalyne“, – rekomenduoja triatlonininkas.

Būtina atlikti apšilimą

Prieš bėgimą sportininkai siūlo apšilti ir paruošti kūną laukiančiam iššūkiui. Pradėti galima nuo dinaminių tempimo pratimų, pavyzdžiui, kojų ir rankų sukimo bei šuoliukų.

Tada įtraukite lengvų kardio užduočių, pavyzdžiui, bėgimą ar šokinėjimą, kad palaipsniui padidintumėte širdies ritmą ir dar labiau apšildytumėte raumenis. Pasiruošimą baikite keliais trumpais greitesnio bėgimo intervalais, taip imituosite laukiančio krūvio intensyvumą ir visiškai paruošite kūną būsimam bėgimui.

Bėkite tolygiu greičiu

Šiais metais vėl bėgime dalyvausiantis J. Strazdas teigia, kad didžiausi sunkumai jaučiami prabėgus 10 aukštų.

„Dažniausia naujokų klaida būna ta, kad distancijos pradžioje jie bėga per greitai ir taip atiduoda visas savo jėgas. Nuo pat pradžių reikėtų rinktis tolygų tempą, kurį būtų galima išlaikyti visos distancijos metu, ir taip nesulėtėti pabaigoje, – teigia J. Strazdas. – Geriausia bėgti kas antrą laiptą, taip pat negalima sustoti net tuomet, kai pasidaro sunku. Geriau tiesiog pradėti lipti laiptais, tačiau nedaryti poilsio pauzių“.

Nepamirškite atpalaiduoti raumenų

Bėgimas gali sukelti įtampą raumenyse, todėl S. Liutkė po bėgimo siūlo tinkamai atpalaiduoti raumenis.

„Per šį bėgimą jūsų kūnas patirs neįprastų jam pojūčių. Jei pateksite į finalą, pasirūpinkite greitomis atsistatymo priemonėmis, kaip volas, smūginis masažuoklis, limfodrenažas – blauzdos jums už tai padėkos“, – pataria profesionali atletė.

Devintą kartą vyksiantį bėgimą organizuoja nekilnojamojo turto plėtros kompanija „Hanner“ ir „Lietuvos bėgimo taurės“ komanda. Laimėtojai bus apdovanoti piniginiais prizais bei rėmėjų įsteigtomis dovanomis.

Norint dalyvauti bėgime į aukščiausią verslo centrą Baltijos šalyse, turi užsiregistruoti iš anksto. Tai galima padaryti svetainėje www.begimassieuropa.lt iki gegužės 16 d. O trečiadieniais 19-20 val. vyksta bėgimo į dangoraižį „Europa“ treniruotės su profesionalia trenere, jų metu galima išbandyti jėgas ir įvertinti savo pasirengimo lygį.