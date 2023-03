Principinį finalą laimėjusi ukrainietė atsisakė spausti rusei ranką ir su ja fotografuotis

M.Kostiuk pirmajame sete nė karto neturėjo vytis varžovės, nors oponentė ir turėjo nemažai „break pointų“.

Antrajame sete ukrainietė du kartus atsiliko po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet atsitiesė ir dešimtajame geime neutralizavo „set pointą“.

Tada jau psichologinė persvara buvo M.Kostiuk pusėje – ukrainietė vienuoliktajame geime laimėjo savo padavimų seriją, o dvyliktajame susikūrė „match pointą“ varžovės padavimų metu ir nesuklydo.

Po pergalės M.Kostiuk parodė aiškų signalą po neutralia vėliava žaidžiančiai varžovei, jog šiai nespaus rankos. Ukrainietė tuomet paspaudė ranką bokštelio teisėjui ir dėkojo sirgaliams už palaikymą.

Marta Kostyuk said she won't shake hands with Russians & she did that exactly even after winning her first title 👌 pic.twitter.com/7W23wNp1JG