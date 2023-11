Principinė „Žalgirio“ ir „Ryto“ akistata: didžiausios mačo intrigos ir koziris, kurį vilniečiai galimai prarado

Rungtynės Vilniuje „Avia Solutions Group“ arenoje prasidės 17.20 val. Jas tiesiogiai transliuos Go3 televizija, o eigą padės sekti ir portalas tv3.lt.

Po šių rungtynių LKL liks tik viena be pralaimėjimų žengianti komanda, nes abu klubai kol kas savo sąskaitoje turi iškovoję septynias pergales iš tiek pat galimų.

Prieš pincipinią dvikovą portalas tv3.lt išskyr artėjančio susitikimo intrigas.

Kaip „Rytui“ seksis „ASG“ arenoje?

Visiems varžovams atvykti į „Jeep“ arena buvo ne pyragai, nes ten sirgaliai sukurdavo puikią atmosferą. Nedidelė arena leisdavo sukurti puikų palaikymą saviems ir kartu itin apsunkinti varžovų vizitus. Iš „Jeep“ arenos varžovams pergales išsivežti buvo mažai šansų.

Tą jau ne kartą jautė ir patys žalgiriečiai. Pavyzdžiui, praėjusio sezono didžiajame finale jie „Jeep“ arenoje pralaimėjo abejas rungtynes, taip pat nusileido vilniečiams svečiuose ir kartą reguliariajame sezone.

REKLAMA

REKLAMA

Bet dabar viskas kitaip. „Rytas“ su stipresniais varžovais LKL ar mačus FIBA Čempionų lygoje žais „ASG“ arenoje ir jau nebeturės to mažos arenos kozirio savo rankose, kur viskas buvo taip arti, triukšmas įspūdingas ir visi svertai yra vilniečių pusėje.

REKLAMA

Kaip ne kartą yra pripažinęs ir Giedrius Žibėnas, tai aišku yra papildomas emocinis užtaisas „Ryto“ krepšininkams.

Dabar viskas bus šiek tiek kitaip, tad bus įdomu stebėti, kaip vilniečiams pavyks prisijaukinti „ASG“ arenos lankus ir kiek tai turės įtakos jų žaidimui.

Kaip klubai sureaguos į niuksai Europos turnyruose?

Gerai Eurolygos sezoną pradėję žalgiriečiai per pastarąsias kelias rungtynes užstrigo namuose.

REKLAMA

REKLAMA

Pilnoje Kauno arenos jie buvo priversti nusileisti tiek „Valencia“ klubui, tiek ketvirtadienio vakarą autsaideriui Vilerbano ASVEL. Žaidimo duobelė, kuri išryškino žalgiriečių bėdas.

Gynyboje nemažai skylių, o sustojus Keenanui Evansui akis bado ir tai, kad labai trūksta dar vieno gynėjo į išvykusio Igno Brazdeikio vietą.

„Žalgiris“ šiemet ir LKL nos žengia be pralaimėjimų, bet dažnai tik tada, kai jau žūtbūt reikia, sugeba įjungti aukštesnę pavarą. Su silpnesniais varžovais dėl to nėra nudegama, bet vilniečiai gali pasinaudoti per mažu kauniečių susikaupimu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bus įdomu stebėti, kaip Kaziu Maksvyčiui seksis paruošti komandą, pridengti esamas problemas ir galų gale nuteikti, kad laukia principinis varžovas ir per ilgai galvoti apie pralaimėjimą ASVEL negalima.

Vilniečių situacija kur kas sunkesnė. Grupėje patirtos dvi nesėkmės iš tiek pat galimų ir tau palieka minimalias klaidų galimybes ateityje, atsižvelgiant į FIBA Čempionų lygos sistemą.

Tad abu treneriai turi apie ką pagalvoti, o laiko tą daryti nėra daug, nes laukia principinis mūšis LKL.

REKLAMA

„Ryto“ lyderių sugrįžmas

„Ryto“ lyderiais LKL pirmenybėse yra vid. po 14 taškų pelnantys Margiris Normantas ir Robertas Cole'as. 11,8 tšk. įmeta ir rugsėjo mėnesio LKL naudingiausiu žaidėju pripažintas Gytis Masiulis.

Bet itin svarbios naujienos klubui yra tos, kad į rikiuotę sugrįžta dėl traumų sezono pradžią praleidę Gytis Radzevičius ir Martynas Echodas.

M. Echodas jau spėjo sužaisti vienerias LKL rungtynes ir mačą FIBA Čempionų lygoje šią savaitę.

REKLAMA

G. Radzevičius ant parketo dar nepasirodė, bet mače su „Žalgiriu“ jis jau gali žaisti. Viskas priklausys, matyt, nuo mačo eigos ir G. Žibėno sprendimo. Jų abiejų žūtbūt reikia komandai, nes ir taip rotacija buvo susiaurėjusi.

Bus įdomu stebėti, kiek abu jie turės įtakos vilniečių žaidimui tik sugrįžę, nes jų indėlio komandai reikia.

Ar baigsis „Ryto“ puolėjo tritaškių šou?

Vilniečių puolėjas Justinas Gorhamas negali pramesti iš toli. Per pastaruosius tris mačus (du LKL ir vieną Čempionų lygos) jis pataikė visus 13 mestų tritaškių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Apie puolimą nėra ką šnekėti, laimėjome Justino Gorhamo dėka. Šiandien jam sukrito, bet turime būti paruošę planą, kad kas bus, jei tokie metimai nesukris“, – taip po pergalės LKL praėjusį savaitgalį sakė G. Žibėnas.

„Žalgiris“ kol kas rimčiausias varžovas „Ryto“ kelyje, bet stebint jų gynybą neabejotinai J. Gorhamas tikrai turės šansų išsimesti savo metimus.

Nors R. Šmitas ar kiti žalgiriečių aukštaūgiai tikrai žinos, ką gali vilniečių puolėjas.

REKLAMA

Tad kas laimės pirmąjį sezone principinių varžovų akistatą?

„Žalgiris“ visada išlieka favoritu, bet stebint jų žaidimą ir G. Žibėnui puikiai pažįstant, kokios yra K. Maksvyčio komandos, vilniečiai namuose nieko lengvai neatiduos.

Žalgiriečiams būtina ant parketo nesitikint, kad viena koja varžovus įveiks. Nors K. Evansas LKL žaidžia ne taip rezultatyviai kaip Eurolygoje (LKL pelno 8,1 tšk.), bet jis išlieka tuo, kurį vilniečiams reikia pirmiausiai stabdyti.

REKLAMA

Įdomiausia bus stebėti kauniečių reakciją po pralaimėjimo ASVEL, ką pasiūlys G. Žibėnas ir jo komanda, kuriai dar trūksta tik dabar sugrįžtančių kelių svarbių žaidėjų bei kaip apskritai viskas atrodys ne „Jeep“ arenoje, kurioje vilniečiai jau buvo įpratę žaisti.

Vilniečių didelės bėdos taip pat yra retai tinkamai veikiant gynyba, dėl kurios jie negali užtikrinčiau kontroliuoti mačų, neleisti varžovams pajausti žaidimo ritmo.

Laukia įdomi dvikova, abi komandos turi pakankamai bėdų, tačiau pergalė principiniame mūšyje tikrai visada suteiktų papildomą energijos stimulą.