Prieš Europos futbolo čempionato startą – jautrus Ukrainos rinktinės priminimas pasauliui apie vykstantį karą

„Norėtumėme savo gimtuosiuose miestuose surengti Europos futbolo čempionatą, tačiau šiuo metu jie kovoja ne dėl turnyro, o dėl savo laisvės“, – tokia žinutė mirga ekrane per 90 sekundžių trukmės vaizdo įrašą.

Vaizdo įraše matyti nuolaužomis virtę namai, nuo oro smūgių užsidegę arba juodai nudegę pastatai ir gelbėtojų komandos, atsargiai skinančios kelią per nuolaužų krūvas.

„Mano vardas Mykola Šaparenka ir aš esu iš Velykos Novosilkos, kurią rusai visiškai sugriovė“, – sakė Kijevo „Dinamo“ žaidėjas, turėdamas omenyje savo gimtąjį miestą, kuris praktiškai yra 1000 km ilgio fronto linijos, einančios per Rytų ir Pietų Ukrainą, dalyje.

Maksimas Talovierovas ir Anatolijus Trubinas prisistatė esantys kilę iš Donecko – miesto Rytų Ukrainoje, kurį Rusijos pajėgos arba jų vietiniai įgaliotiniai laiko nuo 2014 m., kai separatistai užėmė didelę dalį rytų Ukrainos.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS