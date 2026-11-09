Prieš Eurolygos Tel Avivo derbį „Maccabi“ įspūdingu sugrįžimu įveikė „Hapoel“ taurės finale

Permainingose rungtynėse taurę iškovojo „Maccabi“ – 86:75 (26:17, 10:27, 15:18, 35:13).
Trečiajame kėlinyje „Hapoel“ tvirtai keliavo link taurės (59:36), o lemiamo ketvirčio starte dar pirmavo 64:51, bet Odedo Kattasho vyrai nepasidavė.
„Maccabi“ laimėjo atkarpą 20:0 ir perėmė iniciatyvą (71:64), o galiausiai lemiamą ketvirtį laimėjo 35:13.
Nugalėtojams Jimmy Clarkas surinko 24 taškus ir 7 rezultatyvius perdavimus, Keatonas Wallace'as ir Danielis Theisas pridėjo po 16, Jaylenas Hoardas – 12.
„Hapoel“ Eugene'as Germanas pelnė 26 taškus, Antonio Blakeney ir Khadeenas Carringtonas pridėjo po 8.
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