24-erių tenisininkas pirmą kartą prabilo apie bandymą nusižudyti: „Mano gyvenimas pasikeitė visam laikui“

245-oji pasaulio raketė įvardijo konkrečią datą – 2024 metų birželio 21-ąją. Pasak L. Riedi, šios dienos jis niekada nepamirš.
„Tą dieną mano gyvenimas pasikeitė visam laikui. Pasiekiau ribą, kai bandžiau atimti sau gyvybę. Nenoriu gilintis į priežastis ar detales, tačiau noriu apie tai kalbėti, nes psichikos sveikatai turėtų būti skiriama kur kas daugiau dėmesio“, – rašė tenisininkas.
A brutal post from Leandro Riedi. https://t.co/WT1c7kRnlV— José Morgado (@josemorgado) November 9, 2026
Sportininkas prisipažino kovojęs su nerimu bei panikos priepuoliais. Sugrįžti į įprastą gyvenimą jam padėjo profesionali specialistų pagalba, artimųjų palaikymas ir darbas su savimi. Šiandien L. Riedi džiaugiasi, kad niūriausios mintys liko praeityje.
„Dabar nepaprastai didžiuojuosi galėdamas pasakyti, kad tos mintys jau praeityje. Esu tikrai laimingas, dėkingas už savo gyvenimą ir nekantriai laukiu ateities. Ši patirtis pakeitė mano požiūrį į viską. Supratau, kad pergalės ir pasiekimai mažai ką reiškia, jei nerandi vidinės ramybės. Mano sveikata, laimė ir gyvenimas visada yra svarbiausi“, – teigė šveicaras.
L. Riedi karjerą taip pat lydėjo daugybė fizinių išbandymų. Dėl traumų jam ne kartą teko ilgam atsisveikinti su tenisu. Šiuo metu jis negali žaisti dėl kairiojo riešo traumos, patirtos birželį. Jam prireikė operacijos.
„Daugybė operacijų, traumų ir nesėkmių. Iššūkių vis dar netrūksta – tiek fizinių, tiek psichologinių. Tačiau dabar žinau, kaip svarbu rūpintis savimi ir prireikus prašyti pagalbos“, – rašė L. Riedi.
Savo įrašą tenisininkas užbaigė trumpa, bet prasminga žinute: „Jūs nesate vieni.“
Šiemet L. Riedi buvo pasiekęs sau rekordinę – 116-ą – vietą ATP reitinge. Pernai jis stebino teniso pasaulį „US Open“ turnyre, kur įveikė kvalifikaciją ir net 3 pagrindinio etapo ratus. Tuomet tik aštuntfinalyje jis nusileido australų žvaigždei Alexui de Minaurui.
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