Prie optimalios formos artėjantis Zionas Williamsonas bijo prarasti krūvą pinigų

Prieš pradėdamas karjerą NBA jis svėrė 119 kilogramų, o šiuo metu taip pat dėl viršsvorio nuolat skalpuojamas Luka Dončičius vienu metu esą net svėrė 122 kilogramus.

Įdomu tai, kad numesti svorį Z. Williamsoną galėjo motyvuoti jo kontrakte numatyta sąlyga. Skelbiama, kad jeigu aukštaūgio svoris pasiektų 133 kg ribą, kitą sezoną jo atlyginimas sumažėtų net 20 proc.

Zion Williamson weighs 264 lbs, the lightest he has weighed since being drafted in 2019, per @mikecwright



He is listed as 284 lbs on https://t.co/50ZWc1z2ku but has been shedding weight this season 💪 pic.twitter.com/N1cA2cGavG

