Prie Italijos krantų sudužus laivui žuvo Pakistano futbolininkė

Taip pat žinoma kaip „Chinto“, Sh. Raza buvo Pakistano nacionalinės futbolo komandos narė, o anksčiau žaidė nacionalinėje žolės ritulio komandoje.

Jos artima draugė Sumaiya CNN sakė, kad Sh. Raza nelegaliai keliavo į Europą, tikėdamasi užsitikrinti geresnę ateitį savo trejų metų sūnui, turinčiam sveikatos problemų. Jos šeima teigia, kad jos sūnaus valtyje nebuvo.

„Norime tik susigrąžinti jos kūną, nieko daugiau“, – sakė Sumaiya. „Mes nežinome, kur yra jos kūnas. Niekas mums neteikia jokios informacijos ir nenurodo, ką daryti.“

#ShahidaRaza Captain Pak Army Hockey Team and #Pakistan 🇵🇰 Football Professional Player, passed away in Italy, as she was among the 52 passengers travelling to Italy and the boat got sunk somewhere near the coast. pic.twitter.com/AGDmR84Mti