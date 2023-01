Dar viena netektis: kovodamas už Ukrainą žuvo dailiojo čiuožimo žvaigždė

25-erių vyras prie Ukrainos gynybos pajėgų prisidėjo vos tik Rusijai įsiveržus į Ukrainą beveik prieš metus.

Europos dailiojo čiuožimo čempionate D. Šarparas poroje su Anastasija Pobiženko iškovojo sidabro medalius.

Prieš tai sportininkas žibėjo Europos jaunimo čempionatuose, kur yra iškovojęs ne vieną medalį.

Dmytro Sharpar, a former Ukrainian figure skater from Kharkiv, died near Bakhmut. He was 25 years old. He was a silver medalist of the championship of Ukraine and entered the top 10 at the 2016 Youth Olympic Games. pic.twitter.com/2MftWw9hKY