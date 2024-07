Pratęsimą išplėšusį komandos draugą gyręs Victoras Wembanyama: „Geriausias epizodas per visą jo karjerą“

Japonijos rinktinė sužaidė turbūt vienas geriausių rungtynių per visą dešimtmetį ir mačo pabaigoje pirmavo 84:80, tačiau keturis taškus vienos atakos metu surinkęs 21-erių „AS Monaco“ gynėjas tapo tikru savo tautos herojumi.

„Na, nors aš ir pažįstu gerai Matthew, bet tai turbūt geriausias epizodas per visą jo karjerą. Visada yra galimybė būti tokių scenarijų liudininku“, – sakė 18 taškų ir 11 atkovotų kamuolių rungtynėse sugriebęs V. Wembanyama.

M.Strazelio metimas:

OMG WHAT A SHOT BY MATTHEW STRAZEL AS HE CONVERTS ON THE 4-POINT PLAY 🤯



France-Japan all tied up at 84 apiece!pic.twitter.com/fumj8SdNHi

REKLAMA