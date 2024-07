Be medalio likusi Kinijos plaukimo žvaigždė kaltina amerikiečius ir europiečius – įgriso vizitai pas dopingo kontrolierius

Q.Haiyangas buvo vienas iš tų plaukikų, kurie prieš Tokijo olimpiadą įkliuvo dopingo kontrolieriams, bet buvo išteisinti pasaulinės antidopingo agentūros (WADA). Amerikiečiai, sužinoję paviešintą skandalingą informaciją, pradėjo savo tyrimą, o kinas sakė, kad JAV ir europiečiai užsiima „nešvariais psichologiniais žaidimais“.

„Tai tik įrodo, kad europiečiai ir amerikiečiai yra išsigandę dėl gerų Kinijos plaukikų rezultatų. Jie jau ėmėsi triukų, kad sutrikdytų mūsų pasiruošimą ir išmuštų mus iš vėžių, tačiau mes nebijome. Kai tavo sąžinė švari – nėra ko bijoti. Mes kryptingai ruošiamės žaidynėms, su komandos draugais atlaikysime spaudimą, laimėsime daug medalių ir taip užtildysime skeptikus“, - sakė Q.Haiyangas.

PARIS OLYMPICS: CHINESE SWIMMER CLAIMS DOPING TESTERS ARE PART OF ‘EUROPEAN AND AMERICAN’ PLOT (MSN)



Adam Peaty's rival for 100m breaststroke gold has claimed there is a "European and American" plot against China's swimming team.



Qin Haiyang was among 23 Chinese athletes to… pic.twitter.com/jxmW8ihcDy — FXHedge (@Fxhedgers) July 26, 2024

Chinese FURY at 'dirty tricks' at the Olympics: Tainted swimmer - and Adam Peaty's biggest rival - Qin Haiyang reveals his anger over extra drug testing in Paris | Daily Mail Online https://t.co/2TN2zwpCGG

Q.Haiyango pažadai realybe nevirto. Prieš tai jis nieko ypatingo neparodė ir 100 m distancijoje, kur liko 7-as.

Vienas iš kinų dietologų sakė, kad rinktinės plaukikai dėl dopingo vartojimo dabar tikrinami dažniau nei bet kada, o nuolatiniai dopingo kontrolierių vizitai naktimis bei rytais vargina sportininkus.

Australas Zacas Stubblety-Cookas, kuris su antru rezultatu pateko į finalą, netgi svarstė imtis protesto apdovanojimuose, jei būtų laimėjęs medalius vienoje rungtyje su Q.Haiyangu.

Pusfinalyje nepasirodė Tokijo olimpinis vicečempionas olandas Arno Kamminga. Jis pranešė patyręs traumą šį rytą po atrankos plaukimo.