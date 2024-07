Paryžiaus olimpiniame baseine – rekordiniai australės ir airio pasirodymai

Sidabrą iškovojo amerikietė Regan Smith (57,66 sek), bronzą kita amerikietė Katharine Berkoff (57,98 sek).

Vyrų 800 metrų plaukimo laisvu stiliumi finale triumfavo airis Danielis Wiffenas. Tai pirmas aukso medalis Airijos valstybei nuo 1996 metų, o 23-ejų plaukikas taip pat pagerino olimpinį rekordą (7:38,19 min), kurį Tokijo žaidynėse buvo užfiksavęs ukrainietis Mychailas Romančiukas (7:41,28 min).

Antras finišavo Tokijo olimpinių žaidynių čempionas amerikietis Bobby Finke'as (7 min 38,75 sek.), trečias liko tituluotas italas Gregorio Paltrinieri (7 min 39398 sek).

REKLAMA

REKLAMA

Titulą apgynė Didžiosios Britanijos ketveriukė

Vyrų estafetėje 4 × 200 m, kurios atrankoje į finalą varžėsi ir Europos čempionė Lietuva, Tokijo olimpinėse žaidynėse iškovotą titulą apgynė Didžiosios Britanijos plaukikai.

REKLAMA

Finale jie atplaukė per 6 min 59,43 sek. Antri liko JAV atstovai, atplaukę per per 7 min 00,78 sek, treti – Australijos plaukikai 7 min 01,98 sek.

Didžiąją Britaniją astovavo Jamesas Guy`us, Tomas Deanas, Matthew Richardsas ir Duncanas Scottas.

Lietuvos kvartetas distanciją įveikė per 7 min. 16,61 sek. ir bendroje įskaitoje aplenkė tik Šveicarijos komandą.

Visą finalų transliaciją žiūrėkite straipsnio viršuje.