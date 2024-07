JAV teniso žvaigždė pravirko: įžvelgė teisėjo klaidą, ginčas užsitęsė net 5 minutes

C.Gauff pirmajame sete ilgą laiką buvo priekyje (3:1, 4:2, 5:3), tačiau iššvaistė „set pointą“, o devintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Permainingai vykusiame pratęsime C.Gauff turėjo porą „set pointų“ (6:4), bet tada pralaimėjo 3 taškus iš eilės. D.Vekič pirmos galimybės tašku laimėti setą nerealizavo, o antru bandymu nebeklydo.

Antrajame sete C.Gauff irgi geriau startavo (2:1), bet per keletą minučių prarado pranašumą (2:2). D.Vekič atitrūko po šeštojo geimo (4:2), septintajame atlaikė net tris „break pointus“ iš eilės, o aštuntajame dar sykį laimėjo varžovės padavimų seriją ir užbaigė C.Gauff pasirodymą vienetuose.

C.Gauff šiame mače iš vėžių išmušė teisėjų sprendimai. Kartą ji su teisėju ginčijosi net 5 minutes ir nesuprato, kodėl kroatei buvo atiduotas taškas. C.Gauff reikalavo tą tašką pakartoti.

„Aš niekada nesiginčiju dėl teisėjų sprendimų, bet šį kartą jis sušuko užribį dar prieš man atliekant smūgį. Čia negali būti jokių interpretacijų – taisyklėse aiškiai parašyta, kaip elgiamasi tokiais atvejais. Visada turiu pastovėti už save, nes susidaro įspūdis, kad prieš mane nuolat sukčiaujama ir elgiamasi nesąžiningai. Kas man iš to, jei jūs po mačų atsiprašote? Kodėl aš visada atsiduriu tokiose situacijose?, - klausė C.Gauff.

Coco Gauff was left in tears after getting into an argument with the chair umpire over a ruling during her loss to Donna Vekic of Croatia



“It always happens to me on this court. I have to advocate for myself every time." pic.twitter.com/Q9bWE2F33N