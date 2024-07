Per plauką nuo sensacijos: Prancūzija tik po pratęsimo palaužė Japoniją

Prancūzijos komandai pirmoje mačo pusėje nepavyko sustabdyti Japonijos puolimo ir pabėgti į priekį.

Šeimininkai vienu metu buvo priekyje devyniais taškais, o po dviejų kėlinių jie pirmavo 49:44. Prancūzams pirmoje mačo pusėje 11 taškų pelnė Evanas Fournieras, 10 surinko Victoras Wembanyama.

Po didžiosios pertraukos japonai persvėrė rezultatą (51:55). Visgi, trečią kėlinį šeimininkai uždarė atkarpa 7-0 ir susigrąžino pranašumą (69:64).

Tritaškis ketvirtajame kėlinyje dar labiau didino prancūzų persvarą (72:64). Nepaisant to, oponentai rankų nenuleido ir ėmė mažinti deficitą, kuris po spurto 8-0 visiškai ištirpo (77:80).

Prasidėjus paskutinei minutei, E.Fourniero tritaškis rezultatą leido išlyginti (80:80). Vėliau sekė keturi taiklūs Yuki Kawamura baudų metimai ir japonai šoko į priekį (80:84). Likus 10 sekundžių, šeimininkus išgelbėjo Matthew Strazelo tolimas šūvis su pražanga ir rezultatas tapo lygus (84:84).

M. Strazelio metimas, išplėšęs pratęsimą:

