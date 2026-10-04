Prancūzijoje – nelengvos ASVEL ir „Paris“ pergalės

Nugalėtojams 14 taškų pridėjo Tremontas Watersas, 12 – Marcas Fodzo Dada (7 atk. kam.) ir Nate‘as Sestina, 8 – Hugo Bessonas.
„Gravelines“ 15 taškų pelnė Jaconas Gilyardas, 14 – Jarenas Lewisas.
Eurolygoje ASVEL po trijų dienų keliaus pas Paryžiaus „Paris“.
Tuo tarpu „Paris“ (2/0) svečiuose 103:101 (17:21, 29:20, 25:33, 32:27) palaužė Le Mano MSB (1/1).
„Paris“ 33 taškus pelnė Nadiras Hifi, 23 – Tysonas Ettienne‘as, po 9 – Terry Tarpey‘us (10 atk. kam.) ir Allanas Dokossi.
MSB 29 taškus įmetė Carlosas Stewartas, 20 – Melvinas Ajinca, 13 – Mosesas Woodas.
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