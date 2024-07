Prancūzas N`Golo Kante įsirašė į Europos čempionatų istoriją

Prancūzijos rinktinės saugas N`Golo Kante po dar vieno puikaus pasirodymo ir savo komandos pergalės tapo unikalaus pasiekimo autoriumi.

Būdamas aikštėje Europos čempionatuose N. Kante vis dar nėra patyręs nė vieno pralaimėjimo. Jis be nesėkmės dvikovą baigė jau 19-oje rungtynių iš eilės. Šiuo pasiekimu jis aplenkė ispaną Xavi.

Kante continues to dazzle and inspire 🤩🪄

19 matches unbeaten in the Euro tournament 👏🐝#EURO2024 pic.twitter.com/8FSw1ofODH