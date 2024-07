UEFA pradėjo tyrimą: Jude`o Bellinghamo įvarčio šventimas gali turėti didelių pasekmių

95-ą minutę anglus išgelbėjęs J.Bellinghamas po savo įvarčio parodė tam tikrą gestą ranka, kuris labai greitai išplito socialiniuose tinkluose ir buvo manoma, kad taip anglas įžeidinėjo Slovakijos rinktinės atsarginį suolelį.

Nors pats anglas suskubo paneigti, jog tai buvo skirta slovakams, UEFA taip lengvai šio įvykio pro akis nepraleis.

🚨🚨| NEW: UEFA is investigating Jude Bellingham's celebration last night for a possible "violation of rules of conduct," reports @thetimes.



