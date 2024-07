Ronaldo ašaromis pažymėtose rungtynėse – dramatiška Portugalijos pergalė po 11 m. baudinių serijos

Rungtynes geriau pradėjo portugalai, kurie aštriais reidais pjaustė varžovų gynybą, o slovėnų pražangas nuolat provokavo Rafaelis Leao.

Net 3 sykius rungtynėse baudos smūgiais bandė pasižymėti C. Ronaldo, tačiau visi jo bandymai buvo nesėkmingi.

Antroje rungtynių pusėje jėgos aikštėje išsilygino, o dar labiau atakuoti savo varžovus slovėnai pradėjo per pratęsimą. Jo metu puikios progos pasižymėti neišnaudojo Benjaminas Šeško, kuris likęs vienas prieš vartininką pataikė į laiku vartus palikusio Diogo Costos kojas.

103 rungtynių minutę Diogo Jota išprovokavo baudą varžovų baudos aikštelėje ir 11 m. baudinio stojo mušti C. Ronaldo. Deja jo sumanymą perskaitė Slovėnijos herojus Janas Oblakas, o po šio epizodo savo šaliai pergalę galėjęs atnešti portugalas pratrūko ašaromis ir jį netrukus ėmė guosti komandos draugai.

Galiausiai viskas sprendėsi 11 m baudinių serijoje, kuriose sužibėjo „Porto“ klubo vartininkas Diogo Costa, atrėmęs visus tris varžovų smūgius. Tuo tarpu visi trys portugalai savo baudinius realizavo, įskaitant ir savo kaltę išpirkusį C. Ronaldo.

Ketvirtfinalyje portugalų laukia daug rimtesnis varžovas – Kyliano Mbappes vedama Prancūzijos vienuolikė.

Baudinių serija

Pirmasis smūgiavo 36-erių slovėnų legenda Josipas Iličičius, tačiau jo smūgį atrėmė Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo reabilitavo save ir antruoju bandymu nuginklavo Janą Oblaką.

Antras slovėnų bandymas vėl buvo atremtas. Diogo Costa neutralizavo ir Jure Balkoveco smūgį.

Antras portugalų gretose smūgiavo Bruno Fernandesas ir jis buvo tikslus 2:0.

Trečias smūgiavo slovėnas Verbičius ir Diogo Costa vėl nepakartojamas.

Uždaryti seriją galėjo Bernardo Silva ir jis tą padarė. PORTUGALIJA keliauja į ketvirtfinalį!

Pratęsimas

120 min. Pratęsimo metu nė vienai ekipai pasižymėti nepavyko, todėl nugalėtojas spręsis 11 m. baudinių serijoje.

114 min. Auksiniu šansu nepasinaudojo Benjaminas Šeško likęs visiškai vienas prieš vartininką.

103 min. Diogo Jota greitoje atakoje buvo pargriautas varžovų baudos aikštelėje ir išplėšė 11 m. baudinį. Realizuoti jo stojo C. Ronaldo, tačiau veterano smūgį atrėmė J. Oblakas. Šis čempionatas kol kas portugalų gyvai legendai ir toliau tarsi užkeiktas ir jis dar nėra pelnęs įvarčio. Iki šio 11 m. baudinio portugalas rinktinėje buvo realizavęs 13 baudinių iš eilės. Po šio epizodo C. Ronaldo netikėtai pravirko, kai komandos išėjo ruoštis antram pratęsimui.

97 min. Slovėnai jau yra atlikę 3 keitimus, tuo tarpu galybę talento turintis R. Martinezas neskuba keisti savo žaidėjų ir yra atlikęs vos 2 keitimus.

94 min. Skirtingai nei slovakai prieš anglus, pratęsime slovėnai atrodo pasitikintys savo jėgomis ir toliau demonstruoja pavydėtiną vienybę gynyboje. 94 minutę pavojingą smūgį į vartus atliko Bejaminas Verbičius, tačiau kamuolys skriejo į užribį.

Antras kėlinys

94 min. Per likusį žaidimo laiką abi komandos nieko pavojingesnio nesukūrė ir rungtynės keliasi į pratęsimą 0:0.

90 min. Rungtynių arbitras prideda 4 papildomo laiko minutes.

88 min. Ilgai tylėję portugalai surengė kontraataką, kurios smaigalyje atsidūrė C. Ronaldo, tačiau jo gana tiesų smūgį atrėmė J. Oblakas.

80 min. Iki rungtynių pabaigos likus kiek daugiau nei 10 minučių Portugalija kamuolį kontroliuoja 64 proc. laiko ir yra atlikę 11 smūgių vartų link. Tuo tarpu Slovenijos rinktinė yra atlikusi 5 smūgius.

70 min. R. Leao dar sykį išprovokuoja pražangą ir trečią kartą pasižymėti iš 30 metrų pabandęs C. Ronaldo liko nieko nepešęs.

65 min. Pirmasis R. Martinezo keitimas: gerai atrodžiusį saugą Vitinhą pakeitė puolėjas Diogo Jota.

61 min. B. Šeško buvo netoli to, kad greitoje atakoje būtų išbėgęs vienas prieš vartininką, bet veteranas Pepe šiame epizode susitvarkė meistriškai, o slovėnas smūgiavo labai netiksliai.

56 min. Graži Portugalijos rinktinės ataka, kurios epicentre atsidūrė meistrišką perdavimą kulniuku atlikęs Bruno Fernandesas. Visgi galingą Vitinha smūgį slovėnai blokavo laiku.

54 min. Joao Cancelo šalia baudos aikštelės išprovokavo pražangą, o dar vieną baudos smūgį atlikęs C. Ronaldo privertė J. Oblaką kamuolį atmušti rankomis.

46 min. Portugalija vėl pirmosiomis minutėmis siekia dominuoti. Puikų reidą surengė Joao Cancelo, kuris baudos aikštelėje išmaudė savo tiesioginį oponentą, tačiau jo aštrus žemas perdavimas adresato nepasiekė, o po to Bernardo Silva galingai smūgiavo virš vartų.

Pirmas kėlinys

47 min. Teisėjas pridėjo 2 papildomas minutes, o pačioje pridėto laiko pabaigoje galingą smūgį iš toli atliko João Palhinha. Slovėnijos vartų sargas Janas Oblakas atliko didžiulį šuolį, tačiau laimei kamuolys prašvilpė visai šalia virpsto. Po pirmojo kėlinio lygybė 0:0!

45 min. Paskutines penkias minutes Slovėnija surengė kelis pavojingus išpuolius, laimę iš toli pabandė Benjaminas Šeško, tačiau portugalų vartų sargui Diogo Costai tai buvo lengvas grobis.

38 min. Reta veterano Pepe klaida aikštės viduryje, po kurios žaibišką kontraataką surengė slovėnai, tačiau kamuolį paskutinę akimirką į užribį išmušė Nuno Mendesas.

36 min. R. Leao klaidinantys veiksmai su kamuoliu kol kas kelia didžiulį galvos skausmą slovėnams, o po vieno iš jo judesio kamuolį ranka kliudęs Zanas Karnicnikas buvo nubaustas geltona kortele.

33 min. R. Leao uždirbo baudos smūgį iš itin dėkingos distancijos. Realizuoti standartinę situaciją stojo C. Ronaldo, kurio galinga bomba skriejo visai šalia vartų.

