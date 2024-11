„Pole“ poziciją Kataro GP iškovojęs Verstappenas gali būti nubaustas: teisėjai tirs incidentą

Olandas nežymiai aplenkė britą George‘ą Russellą („Mercedes“, 1:20.575). Tiesa, dar nėra aišku, ar M.Verstappenas „pole“ poziciją išlaikys. Teisėjai tirs incidentą trečioje kvalifikacijos dalyje, kai M.Verstappenas labai sulėtėjo ir G.Russellas vos į jį neatsitrenkė.

There was a moment between Verstappen and Russell in that session which will be investigated by the stewards: pic.twitter.com/9jfYx8YKCp