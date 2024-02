Pokyčiai „Visų žvaigždžių“ rungtynėse: Rytų konferencijos komandoje – du nauji žaidėjai

Jie pakeis Filadelfijos „76ers“ vidurio puolėją Joelį Embiidą ir Niujorko „Knicks“ puolėją Juliusą Randle'ą, kurie dėl traumų negalės dalyvauti rungtynėse. J. Embiidas buvo išrinktas pagrindiniu žaidėju, o J. Randle'as – atsarginiu žaidėju.

J. Randle'ui išniro petys, dėl to jis negalės žaisti iki vasario pabaigos. J. Embiidui buvo atlikta kairiojo kelio menisko operacija, dėl kurios jis negalės žaisti mažiausiai keturias savaites.

Tai bus trečiosios T. Youngo „Visų žvaigždžių“ rungtynės per šešis NBA sezonus, o S. Barnesui tai bus debiutas.

The updated 2024 #NBAAllStar rosters!



The 73rd #NBAAllStar Game tips Sunday, 2/18 at 8pm/et on TNT pic.twitter.com/RRTDdEmYE3