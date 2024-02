„Bulls“ pratęsime palaužė vienus Vakarų konferencijos lyderių

Coby White'as ir DeMaras DeRozanas pelnė po 33 taškus nugalėtojams, o 24 pridėjo ir Nikola Vucevičius.

„Bulls“ prieš „Timberwolves“ stojo po pralaimėjimo Domanto Sabonio atstovaujamai Sakramento „Kings“.

Minesotos komandai Anthony Edwardsas pelnė 38 taškus ir atkovojo 12 kamuolių. Karlas-Anthony Townsas pelnė 33 taškus, tačiau to nepakako.

Įpusėjus rungtynėms „Timberwolves“ turėjo 22 taškų pranašumą, o likus prabėgus kiek mažiau nei 2 min. trečiojo ketvirčio A. Edwardsas tritaškiu persvėrė rezultatą 74:51.

Visgi C. White'as po pertraukos vėl išvedė „Bulls“ į priekį.

Coby White and DeMar DeRozan came up big in the Bulls victory tonight 😤



White: 33 PTS (21 in 4th), 5 REB, 7 AST

DeRozan: 33 PTS, 5 AST, 4 STL pic.twitter.com/LrH7zCoRz4

REKLAMA