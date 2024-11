Po Tysono pasirodymo – sugniuždyta NBA legenda ir bokso žvaigždės kritika: „Tiesiog liūdna“

Nors M.Tysonas po kovos sulaukė pagyrų už tai, kad atsilaikė visus 8 raundus, tačiau dabartinei bokso žvaigždei Terence‘ui Crawfordui legendos pasirodymas įspūdžio nepaliko.

„Aš labai mėgstu Mike‘ą, bet jis per daug giriamas už šitą pasirodymą. Tysonas atrodė kaip šiukšlė. Jis tiek ilgai treniravosi tam, kad atliktų vos 97 smūgius per visą kovą? Tai beprotiška. Džiaugiuosi bent jau tuo, kad jis išvengė rimtesnių sužeidimų“, – rašė T.Crawfordas.

I love Mike Tyson, but they giving him too much credit. He looked like trash, to train that long and only throw 97 punches the whole fight is crazy. I’m just glad he didn’t get hurt out there.

