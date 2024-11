„Hoptrans“ Kinijoje pralaimėjo 3x3 krepšinio trilerį, bet pateko į ketvirtfinalį

Lietuviai turnyrą šį kartą pradėjo nuo kvalifikacijos. B pogrupyje „Hoptrans“ 21:6 sutriuškino „Al Wakrah“ (Kataras) krepšininkus. Nugalėtojams net 14 taškų pelnė M.Užupis, 4 – E.Džiaugys, 2 – Š.Vingelis ir 1 – M.Kumpys.

Vėliau lemiamoje kvalifikacijos dvikovoje „Hoptrans“ 21:17 įveikė Lozanos (Šveicarija) ekipą, 12 tšk. sumetė E.Džiaugys, 5 – M.Kumpys, 3 – Š.Vingelis ir 1 – M.Užupis.

Pagrindiniame etape „Hoptrans“ pateko į D grupę ir ten 21:16 nugalėjo Limano (Serbija) klubą. E.Džiaugys nugalėtojams pelnė 13 tšk., M.Užupis – 4, M.Kumpys – 3 (5 atk. kam.), o Š.Vingelis – 1.

Lietuviai pataikė 4 iš 9 tolimų metimų, varžovai – tik 2 iš 10. Limano klubui beveik visus taškus pelnė du žaidėjai – Mihailo Vasičius (8) ir Stefanas Kojičius (6).

Antrajame D grupės mače „Hoptrans“ dramatiškai 20:21 pralaimėjo prieš „Princeton“ (JAV). Amerikiečiams pergalę atnešė tolimas Henry Caruso metimas paskutinę rungtynių minutę.

WELCOME TO THE CARUSHOW! 🎬



🇺🇸 PRINCETON TAKE DOWN 🇱🇹 RAUDONDVARIS WITH AN AMAZING @maurice_lacroix BUZZER-BEATER! 😱#3x3WTShenzhen #3x3WT pic.twitter.com/MqC6mfsxb9