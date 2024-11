Nesėkmingas legendos sugrįžimas: smūgių krušą sugėręs Tysonas pralaimėjo Paului

Kaip ir buvo tikėtąsi, M.Tysonas nuo pirmos sekundės spaudė J.Paulą ir ieškojo to lemiamo smūgio, kuriuo nokautuotų savo varžovą. J.Paulas stengėsi kuo dažniau naudoti „jabą“. M.Tysonas agresyviai pradėjo ir trečiąjį raundą, tačiau po pusės minutės J.Paulas atliko keletą sėkmingesnių atakų, tuo tarpu M.Tysonas greitai sulėtėjo.

Po trečiojo raundo J.Paulas buvo atlikęs 99 akcentuotus smūgius, iš kurių pataikęs 27, tuo tarpu M.Tysonas iš 55 atliktų smūgių pataikė 12. Įpusėjus kovai M.Tysonas mažai atakavo ir jau J.Paulas stengėsi spausti varžovą bei sėkmingai smūgiavo dešine ranka.

Per penktąjį raudną J.Paulas pataikė 3 akcentuotus smūgius, tuo tarpu M.Tysonas – tik 1. Paskutiniajame raunde J.Paulas jau laikė rankas itin žemai, tačiau M.Tysonas praktiškai neatakavo, o paskutinės kovos sekundės ištiksėjo J.Paului atiduodant pagarbą šio sporto legendai.

Per kovą J.Paulas atliko 278 smūgius, iš kurių pataikė 78, tuo tarpu M.Tysonas iš 97 atliktų smūgių pataikė 18. Po kovos J.Paulas atidavė pagarbą M.Tysonui, kuris nepatvirtino, jog tai yra paskutinė jo karjeros kova.

M.Tysonas teigė, jog džiaugėsi tuo, kaip pasirodė bei teigė, kad ar dar sugrįš į ringą priklauso nuo pasiūlymų.

Dabartinė bokso žvaigždė Terence'as Crawfordas socialiniuose tinkluose pažymėjo, jog M.Tysonas jam įspūdžio nepadarė, nors ir būdamas 58-erių metų kovojo aštuonis raundus. Visgi T.Crawfordą nuliūdino tai, jog tiek treniravęsis, M.Tysonas atliko tik 97 smūgius.

J.Paulas per 12 kovų iškovojo 11 pergalių ir šiuo metu turi jau penkių pergalių iš eilės seriją. Prieš tai jo paskutinė kova šių metų liepą baigėsi pergale techniniu nokautu prieš kovų be pirštinių žvaigždę Mike'ą Perry, kadangi pirmą kartą organizuota jo ir M.Tysono kova buvo perkelta į lapkritį.

M.Tysonas į ringą kaip profesionalas sugrįžo pirmą kartą nuo 2005 m. birželio 11, kai pralaimėjo Kevinui McBride'ui. Tiesa, 2020 m. jis turėjo parodomąją kovą prieš Roy Jonesą jaunesnįjį.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ