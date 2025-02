Po ringe patirtų sužalojimų mirė 28-erių boksininkas

Kaip praneša BBC, 28-erių boksininkui po praėjusią savaitę įvykusios kovos su varžovu iš Velso buvo stipriai pažeistos smegenys.

Boksininkas iškart buvo nugabentas į ligoninę, jam buvo atikta operacja.

Vis tik, praėjus savaitei po įvykio, airio atstovas pranešė, kad J. Cooney išgelbėti medikams nepavyko.

Sad news to bring you tonight. John Cooney has died after his defeat by Welshman Nathan Howells in Belfast last Saturday. The Irish boxer underwent surgery to relieve pressure on his brain following the bout at the Ulster Hall. pic.twitter.com/8xl2XLh4W7

Some really tragic news to bring you...



John Cooney, the boxer who had to undergo emergency brain surgery following defeat in his Celtic Title fight last Saturday, has sadly passed away in hospital.



All of our thoughts and condolences are with John's family and close friends at… pic.twitter.com/dvq5sptKdO