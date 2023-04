Po reguliariojo sezono – Sabonio lyderystė pagal du statistinius rodiklius

Apžvelgus pagrindinius 2022-2023 m. NBA sezono rodiklius galima pamatyti D. Sabonio lyderystę net dviejose kategorijose.

Pagal surenkamus taškus D. Sabonis rikiuojasi 47-oje vietoje tarp visų šio sezono NBA krepšininkų su 19,1 taško vidurkiu. Pirmoje vietoje šioje kategorijoje yra Niujorko „Knicks“ aukštaūgis Joelis Embiidas (33,1 taško), o antroje Dalaso „Mavericks“ žvaigždė Luka Dončičius (32,4 taško).

Vidutiniškai po 12,3 kamuolio atkovojantis krepšininkas šioje kategorijoje yra nepralenkiamas. Iš viso šiame sezone lietuvis atkovojo 973 kamuolius, antroje vietoje rikiuojasi Čikagos „Bulls“ atstovaujantis Nikola Vucevičius su 903, o trečioje – Denverio „Nuggets“ krepšininkas Nikola Jokičius su 817 atkovotų kamuolių.

Pagal rezultatyvius perdavimus D. Sabonis užima 11 vietą. Per rungtynes vidutiniškai jis atlikdavo po 7,3 tokius perdavimus. Pirmoje vietoje pagal šį rodiklį Filadelfijos „76ers“ aukštaūgis Jamesas Hardenas (vidutiniškai 10,7 rez. perd.), antroje – Atlantos „Hawks“ atstovaujantis Trae Youngas (vidutiniškai 10,2 rez. perd.), o trečioje – N. Jokičius (vidutiniškai 9,8 rez. perd.).

Most Rebounds + Assists this season:



1,542 — Domantas Sabonis

1,475 — Nikola Jokic



No one else has more than 1200 pic.twitter.com/olEwuRXY7t