Antroje mačo pusėje Saboniui leidę pailsėti „Kings“ nusileido Vakarų konferencijos lyderiams

Domantas Sabonis žaidė tik pirmoje mačo pusėje, tačiau per 18 aikštelėje praleistų minučių jis beveik surinko dvigubą dublį. Lietuvis pelnė 14 taškų (6/9 dvit., 2/3 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviausias „Kings“ gretose buvo Harrisonas Barnesas, kuris per 17 minučių pelnė 17 taškų.

Sakramento krepšininkai mačą Denveryje pradėjo užtikrintai. Pirmajame ketvirtyje sumetę net 43 taškus, jie susikrovė 17 taškų pranašumą, tačiau vėliau dominavimas perėjo į arenos šeimininkų rankas.

the Huerter-Sabonis two-man game is back like it never left.

