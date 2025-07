Po Kyrgioso komentaro apie „Alcarazo meilę merginoms“ – ispano atsakas

„Manau, kad Sinneris turės geresnę karjerą, nes Alcarazas myli merginas. Manau, kad tai gali Alcarazą kiek išblaškyti, jis gali pradėti per dažnai dalyvauti vakarėliuose ir pan. Tuo tarpu Sinneris man atrodo labiau susikoncentravęs į karjerą tenise“, – sakė N. Kyrgiosas.

Ispanas neseniai gavo progą pakomentuoti australo žodžius ir iš jų pasijuokė.

„Tai buvo linksmas komentaras. Nenustebau, kad būtent jis pasakė tokius žodžius. Niekam ne paslaptis, kad Jannikas šiuo metu yra stabilesnis žaidėjas už mane. Aš dirbu ties tuo, kad „duobių“ mano žaidime būtų mažiau. Visgi, su mano naktiniu gyvenimu tai niekaip nesusiję“, – teigė C. Alcarazas.

C. Alcarazas garsėja tuo, kad po „Roland Garros“ turnyro iškeliauja į Ibisą, ten linksminasi ir kiek atitrūksta nuo teniso pasaulio. Ispanas yra minėjęs norintis, kad tenisas jam keltų džiaugsmą.

„Mano didžiausia baimė, kad tenisas man gali virsti pareiga, o ne žaidimu, kuriuo aš mėgaujuosi. Kartais jaučiuosi tarsi teniso vergas, tai man kelia stresą, pyktį ir abejones“, – sakė C. Alcarazas.

Sekmadienį Vimbldone ispanas per 2 valandas 46 minutes 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 eliminavo neutralų atletą Andrejų Rubliovą ir ketvirtfinalyje susitiks su Cameronu Norrie. C. Alcarazas tapo jauniausiu visų laikų tenisininku, kuris „Didžiojo kirčio“ vyrų vienetų turnyrų ketvirtfinalius pasiekė 12 kartų (22 metai, 56 dienos).

12 - Carlos Alcaraz (22 years 56 days) is the youngest player in the Open Era to reach 12 Men’s Singles quarter-finals at Grand Slam events. Cruising. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/j5zhwtilb7