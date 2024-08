Pirmas Ukrainos auksas: klasę demonstravo keturios fechtuotojos

Finale Ukrainos sportininkės susitiko su Pietų Korėjos atstovėmis ir įveikė jas rezultatu 45:42, o net 22 taškus rinktinei atnešė individualios rungties bronzos medalio laimėtoja Olha Charlan

Bronzą Olha Charlan iškovojo rugsėjo 30 dieną, o tada ji pergalę skyrė visiems su Rusija kariaujantiems ar nuo Rusijos agresijos nukentėjusiems Ukrainos žmonėms.

„Man tai tikrai ypatinga. Tai ypatinga, nes skirta mano šaliai. Tai skirta žmonėms Ukrainoje, gynėjams [kariams], sportininkams, kurie negalėjo čia atvykti, nes juos nužudė Rusija“, – sakė rinktinės lyderė.

First Olympic gold for Ukraine this year!



Olga Kharlan got us the🥇and the fencing team will bring home the gold! https://t.co/nj0ObWZD1I pic.twitter.com/lczQvObkAa