Pirmą kartą Lietuvoje viešintis legendinis NBA krepšininkas Paytonas: atvykau į krepšinio šalį

Penktadienį jis surengė spaudos konferenciją „OlyBet sporto baras ir grilis“ patalpose, šalia kurio yra eksponuojamas ir Larry O’Brieno NBA čempionų trofėjus, taip pat įteikė dovaną 700 metų jubiliejų švenčiančiam Vilniui. O šeštadienį, laukia bene ryškiausias įvykis – „Jeep“ arenoje vyks 3x3 pramogų ir krepšinio pasaulio žvaigždžių turnyras „OlyBet DUNK IT“. Jame dalyvaus bei su gerbėjais susitiks ir pats Gary Paytonas.

G. Paytonas akcentavo, kad atvyko į šalį, kuri išaugina stiprius ir konkurencingus krepšininkus, galinčius kaip lygūs su lygiais kovoti ir NBA.

„Lankydamasis įvairiose šalyse galiu palyginti ir įsitikinti, koks populiarus krepšinis yra Lietuvoje. Todėl suprantama, kodėl Lietuva turi tiek daug talentingų ir sėkmingai rungtyniaujančių krepšinio žaidėjų“, – kalbėjo NBA legenda.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gary Paytono vizitas Lietuvoje

Jis prisiminė ir 2000 m. olimpines žaidynes Sidnėjuje, kai buvo vienas iš lyderių JAV vyrų krepšinio rinktinėje. Tuomet pusfinalyje JAV ir Lietuvos rinktinių susitikime, likus 43,4 s, rezultatas buvo lygus, o JAV rinktinė per likusias dramatiškas sekundes pergalę išplėšė rezultatu 85:83. G. Paytonas su JAV krepšinio rinktine tapo olimpiniu čempionu, o Lietuvos rinktinė iškovojo bronzą įveikusi šeimininkus australus.

G. Paytonas NBA pradėjo žaisti 1990 m., o 1996 m. buvo pakviestas į JAV vyrų krepšinio rinktinę. Tais metais jis pripažintas NBA metų gynėju ir NBA lyderiu pagal perimtus kamuolius, o 1999 m. – JAV metų krepšininku. Dėl kibios gynybos yra gavęs „The glove“ (liet. pirštinė) pravardę. 2006 m. jis su Majamio „Heat“ komanda iškovojo NBA čempionų taurę.

„Kiekvieno žaidėjo svajonė yra į rankas paimti čempionų taurę ir pasimėgauti šlovės minutėmis. Džiaugiuosi, kad man tai pavyko“, – sakė Gary.

Prisiliesti prie antrą kartą į Lietuvą atvykusio NBA trofėjaus gali ir vilniečiai bei miesto svečiai. Šiandien jį pažiūrėti ir pasidaryti 360º asmenukes galima greta „OlyBet sporto baras ir grilis“ patalpų. Rytoj trofėjus bus eksponuojamas „Jeep“ arenoje, kur vyks krepšinio turnyras „OlyBet DUNK IT“.

NBA čempionų taurė kiekvieną sezoną įteikiama finalinio ketverto nugalėtojui. 61 cm aukščio taurė pagaminta iš daugiau kaip 7 kg sidabro ir dengta 24 karatų auksu. Nuo 1977 m. taurę naujam NBA čempionui kasmet gamina pasaulyje žinoma JAV papuošalų kompanija „Tiffany & Co“.

Corey Plummeris, „Olympic Entertainment Group“ ir „OlyBet Group“ vadovas, pristatydamas G. Paytono vizitą Baltijos šalyse. akcentavo, kad krepšinis – sportas Nr. 1 Lietuvoje, todėl labai džiugu į rėmimo projektus įtraukti vietos bendruomenę ir suteikti jiems vertės. Įmonių grupė su NBA turi strateginę partnerystę, taip pat rems Eurolygos finalo ketverto turnyro kovas, kurios Kaune vyks gegužę.

C. Plummeris, primindamas G. Paytonui jo dėl kibios gynybos pelnytą pravardę – the glove (liet. pirštinės), jam įteikė Lietuvos vėliavos spalvų rankų darbo megztas kumštines pirštines. Atsidėkodamas legendinis NBA krepšininkas C. Plummeriui įteikė savo marškinėlius su parašu, kurie bus pakabinti „OlyBet sporto baras ir grilis“ patalpose.

Po spaudos konferencijos sporto aikštyne prie sostinės Baltojo tilto G. Paytonas paliko savo rankos įspaudą. Šis įspaudas bus pirmasis sporto žvaigždžių alėjoje, kuri čia pradedama kurti. Planuojama, kad Vilnių aplankiusios sporto žvaigždės ateityje čia paliks bronzinį rankos spaudą ir parašą. Vilnius tapo vieninteliu pasaulyje miestu, kuris turi NBA legendos G. Paytono rankos įspaudą.

Rytoj, šeštadienį, G. Paytoną bus galima sutikti „Jeep“ arenoje, kur vyks „OlyBet DUNK IT“ 3x3 šalies žvaigždžių ir krepšinio profesionalų turnyras. Ir renginio dalyvių, ir žiūrovų lauks prizai, tarp kurių ir vakarienė su G. Paytonu. Bilietus į renginį už simbolinį mokestį platina kakava.lt. Visos už bilietus surinktos lėšos bus skirtos Rimanto Kaukėno labdaros ir paramos fondui.