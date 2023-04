Pirmą kartą istorijoje visos Kalifornijos valstijos komandos varžysis NBA atkrintamosiose

Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ ekipa, Los Andželo „Clippers“ ir „Golden State Warriors“ jau po reguliariojo sezono užsitikrino sau vietas atkrintamosiose.

Ketvirtoji Kaliforniją atstovaujanti komanda Los Andželo „Lakers“ su LeBronu Jamesu priešakyje dėl vietos aštuonete kovojo įkrintamosiose. Po įtemptos kovos ir pratęsimo palaužusi Minesotos „Timberwolves“ Los Andželo ekipa taip pat prasibrovė į kitą etapą.

California is headed to the playoffs.



For the first time since all four teams have been in the NBA (34 seasons), each will compete in the postseason.



✅ Kings

✅ Clippers

✅ Warriors

✅ Lakers pic.twitter.com/C4GeixD4tF

REKLAMA