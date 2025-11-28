 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Piastri išplėšė pergalę Kataro GP sprinto kvalifikacijoje, Verstappenas susidūrė su problemomis

2025-11-28 20:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 20:27

Katare penktadienį prasidėjo priešpaskutinis – 23-as – „Formulės 1“ sezono etapas. Sprinto kvalifikacijoje greičiausias buvo šansų kovoti dėl titulo dar nepraradęs australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:20.055 min.).

Maxas Verstappenas | „Stop“ kadras

Katare penktadienį prasidėjo priešpaskutinis – 23-as – „Formulės 1" sezono etapas. Sprinto kvalifikacijoje greičiausias buvo šansų kovoti dėl titulo dar nepraradęs australas Oscaras Piastri („McLaren", 1:20.055 min.).

0

Nežymiai nuo O. Piastri atsiliko britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:20.087). Trečias buvo klaidų neišvengęs sezono lyderis britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:20.285).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tik 6-ą vietą užėmė olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:20.528), kuris pirmą kartą pralaimėjo komandos draugui Yuki Tsunodai.

„Šitas bolidas šokinėja kaip idiotas!“, – radijo ryšiu nervinosi už trasos ribų atsidūręs M. Verstappenas, vėliau turėjęs tik vieną bandymą trečioje kvalifikacijos dalyje.

Abu „Red Bull“ pilotus aplenkė ir 4-ą vietą užėmė veteranas Fernando Alonso („Aston Martin“, 1:20.450).

Italas Kimi Antonelli tenkinosi 7-a vieta („Mercedes“, 1:20.532). Jis net nebūtų patekęs į trečią kvalifikacijos dalį, jei teisėjai nebūtų ištrynę geriausio Isacko Hadjaro („Racing Bulls“) rezultato, kai prancūzas buvo atsidūręs už trasos ribos.

Monakietis Charlesas Leclercas buvo 9-as („Ferrari“, 1:20.622).

Dar vieną fiasko patyrė Lewisas Hamiltonas („Ferrari“). Britas nepateko net į antrą kvalifikacijos dalį ir užėmė tik 18-ą vietą (1:22.043).

L. Hamiltonas po sprinto kvalifikacijos, paklaustas, ar yra kokio pozityvo po pirmosios etapo dienos, atsakė: „Oras neblogas“.

Kataro GP sprinto kvalifikacijos rezultatai:

L. Norrisas (390 taškų) turi šansą jau Katare užsitikrinti pasaulio čempiono titulą, bet O. Piastri (366) su M. Verstappenu (366) bandys neleisti jam to padaryti. Konstruktorių taurę jau seniai yra užsitikrinusi „McLaren“ (756) komanda. „Mercedes“ (431) jau beveik rami dėl antros pozicijos. Toliau rikiuojasi „Red Bull“ (391) bei „Ferrari“ (378).

Šeštadienį svarbias sprinto lenktynes nuo 15.55 val. tiesiogiai transliuos TV6 televizija.

Kvalifikacija pagrindinėms lenktynėms prasidės šeštadienį 20 val., o pačios lenktynės vyks sekmadienį nuo 18 val. Visą veiksmą iš Kataro tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lando Norrisas ir Maxas Verstappenas | Scanpix nuotr.
Norrisą suerzino Verstappeno elgesys Las Vegase: „Nagi, žmogau... Jis tyčiojasi“
Oscaras Piastri ir Lando Norrisas | Scanpix nuotr.
Norrisas su Piastri – diskvalifikuoti: „McLaren“ atsiprašė savo pilotų
Maxas Verstappenas | Scanpix nuotr.
Las Vegaso GP – Verstappeno pergalė po Norriso klaidos
Las Vegaso GP kvalifikacija | Organizatorių nuotr.
Las Vegaso GP kvalifikacijoje – Lando Norriso triumfas šlapioje trasoje ir Lewiso Hamiltono nesėkmė

