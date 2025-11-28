Edersono gestų kalbos žinutė kurčiai mergaitei sujaudino futbolo gerbėjus

Dvikovoje tarp „Fenerbahče“ ir „Ferencvaros“ ilgametis „Manchester City“ atstovas atsistojo greta jaunos mergaitės. Sužinojęs, jog ši yra kurčia jis netrukus pasinaudojo savo gestų kalbos žiniomis.
Edersono žinutė privertė mergaitę plačiai nusišypsoti, o šis epizodas netruko išplisti ir internete. 32-ejų metų vartininko poelgis netruko susilaukti gerbėjų tarp plataus internautų rato.
Dvikova tarp „Fenerbahče“ ir „Ferencvaros“ baigėsi lygiosiomis 1:1.
Ederson, seremonide şakalaştığı çocuğun işitme engelli olduğunu öğrenince işaret diliyle 'seni seviyorum' dedi. pic.twitter.com/GcI4fvjbT2— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) November 28, 2025
