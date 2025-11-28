 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Edersono gestų kalbos žinutė kurčiai mergaitei sujaudino futbolo gerbėjus

2025-11-28 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 19:02

Futbolo pasaulį sužavėjo brazilo Edersono poelgis Europos lygos varžybose.

Edersonas | Scanpix nuotr.

Futbolo pasaulį sužavėjo brazilo Edersono poelgis Europos lygos varžybose.

0

Dvikovoje tarp „Fenerbahče“ ir „Ferencvaros“ ilgametis „Manchester City“ atstovas atsistojo greta jaunos mergaitės. Sužinojęs, jog ši yra kurčia jis netrukus pasinaudojo savo gestų kalbos žiniomis.

Edersono žinutė privertė mergaitę plačiai nusišypsoti, o šis epizodas netruko išplisti ir internete. 32-ejų metų vartininko poelgis netruko susilaukti gerbėjų tarp plataus internautų rato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dvikova tarp „Fenerbahče“ ir „Ferencvaros“ baigėsi lygiosiomis 1:1.

