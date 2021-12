Pergales iškovoję „Chelsea“ ir „Liverpool“ neleido atitrūkti čempionato lyderiui

Raphinha 28-ąją minutę sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Leeds Utd“ ekipą į priekį 1:0.

Masonas Mountas 42-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išlygino šių rungtynių rezultatą 1:1. Jorginho antrojo kėlinio pradžioje taip pat pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir persvėrė rezultatą „Chelsea“ naudai 2:1.

Joe Gelhardtas 83-ąją minutę pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir vėl atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

Jorginho 94-ąją minutę antrą kartą sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir išplėšė „Chelsea“ pergalę 3:2.

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Arsenal“ užtikrintai 3:0 nugalėjo „Southampton“ futbolininkus.

Alexandre‘as Lacazette‘as 21-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Arsenal“ ekipą šiose rungtynėse į priekį 1:0.

Martinas Odegaardas 27-ąją minutę puikiu smūgiu galva nepaliko šansų vartininku ir padvigubino „kanonierių“ pranašumą 2:0.

Gabrielis 62-ąją minutę tiksliu smūgiu galva taip pat pasiuntė kamuolį į vartus ir šių rungtynių rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Tris taškus įsirašė ir antroje vietoje esantis „Liverpool“ klubas, kuris namuose 1:0 įveikė komandos legendos Steveno Gerrardo treniruojamą Birmingemo „Aston Villa“.

Pirmą kartą prieš buvusią ekipą akis į akį susitikęs S. Gerradas prieš mačą buvo pasitiktas plojimais.

The noise as Steven Gerrard returns to Anfield for the first time.



