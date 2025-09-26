„Penktas kėlinys“: kivirčai, J.Hardingo kalendorius ir Eurolygos sezono prognozės

Šįkart beveik dviejų valandų trukmės laidoje aptartos Lietuvos krepšinio lygos (LKL) aktualijos ir kalbėta apie artėjantį Eurolygos sezoną, paliečiant kiekvieną komandą ir pateikiant jai prognozę.
00:00 – M.Muurinenas dairosi į Europą
06:45 – „Nevėžio“ staigmena Utenoje
14:20 – J.Hardingo kalendorius
16:05 – J.Vainausko ir E.Skersio kivirčas
28:44 – dar apie GWB protestą
37:43 – Eurolygos klubai ir prognozės jiems
